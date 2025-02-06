Зеленський сказав про кількість загиблих: Маломуж пояснив, як сприймати це число (відео)

За кількістю втрачених українських солдатів не можна оцінити розмір мобілізаційного ресурсу, сказав ексголова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. Генерал пояснив, як треба реагувати на цифри втрат.

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Президент України Володимир Зеленський не володіє точними даними про кількість загиблих та поранених українців. Причина помилкових даних — реальні умови поля бою, коли не можливо точно сказати, що з ким сталось. При цьому називання приблизних цифр впливає на людей та допомагає ворогу. Про те, чи відповідає дійсності заява президента про втрати ЗСУ, голова Служби зовнішньої розвідки (2005-2010 рр), генерал Микола Маломуж розповів в ефірі телеканалу "Київ 24".

Маломуж пояснив, що про втрати ЗСУ не варто мовчати, але, з іншого боку, краще не називати. Крім того, при цьому слід наголошувати на зусиллях, які докладаються для того, щоб загиблих було менше. І президент, і ЦРУ, і Інститут вивчення війни називають різні втрати. Але дані в умовах війни не точні, тому "не зовсім коректно рахувати по тисячах, по сотнях і так далі", наголосив військовий.

Генерал зауважив, що росіяни використовують оприлюднені цифри і перебільшують їх. На його думку, таким чином відбувається дестабілізація. Також починають рахувати, який же залишився мобілізаційний ресурс, який насправді ніяк не пов'язаний з втратами, зауважив Маломуж.

"Я знаю психологію людей, які на оцій основі можуть розгорнути таку внутрішню дестабілізацію, іде підрив тилу. Потрібне толерантне донесення інформації, але без цих акцентованих моментів. Думаю, що поки конкретних цифр особливо не потрібно називати", — сказав він.

Зі слів Маломужа, замісти того, щоб називати цифри, краще допомагати людям, які втратили близьких.

"Після війни треба провести глибоку інформаційну і пошукову роботу, і повідомити об'єктивну інформацію, що ж в нас було", — пролунало в ефірі телеканалу.

Втрати ЗСУ — заява Зеленського та інших

Зазначимо, протягом останніх кількох місяців лунали різні цифри щодо втрат української армії. Наприклад, восени 2024 року видання The Wall Street Journal написало про 80 тис. загиблих. Після цього з'явилась заява президента Зеленського, який спростував дані WSJ і назвав їх "брехнею". Зі слів політика, втрати набагато менші.

У лютому 2025 року Зеленський озвучив число, удвічі менше того, про яке написало WSJ. Під час інтерв'ю журналісту Піту Моргану він сказав, що загинуло 45 тис. військових Сил оборони і 390 тис. поранених (разом 435 тис.). Своєю чергою президент США Дональд Трамп оприлюднив власні дані: сказав про 700 тис. українських солдатів, поранених та загиблих.

Нагадуємо, 6 лютого спецпредставник президента США Кіт Келлог висловився щодо того, чи поверне Україна ядерну зброю.