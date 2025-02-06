Оружие, которого нет: ВСУ не получили более 1,7 млн дронов и РЭБ из-за отсутствия госзаказов, – ТСУ

По данным Технологических сил Украины, в 2024 году частные оборонные компании не задействовали около 63% своих производственных мощностей.

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В 2024 году частные производители оружия в Украине не произвели более 1,7 млн единиц дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из-за отсутствия государственных заказов, несмотря на имеющиеся для этого мощности. Об этом 6 февраля заявили в ассоциации Технологические силы Украины (ТСУ).

Сообщается, что украинские предприятия могли бы производить 4.7 тысячи такой техники в день, если бы государственные заказчики бесперебойно их контрактовали. Общая стоимость такого объема техники оценивается почти в 2 миллиарда долларов.

ТСУ также презентовали счетчик "оружия, которого нет" — инструмент, показывающий не использованный потенциал украинского частного сектора ОПК. Объем незагруженных производственных мощностей компаний в 2024 году ТСУ оценивает примерно в 63%.

Согласно счетчику, в 2024 году украинские компании могли бы дополнительно изготовить и поставить ВСУ:

более 1,6 млн FPV-дронов;

более 72 000 ударных дронов;

8,4 000 разведывательных дронов;

1,6 000 дальнобойных дронов;

1000 наземных роботизированных комплексов;

более 1,5 000 систем РЭБ.

Счетчик оружия, которого нет, за 2024 год Фото: Технологические силы Украины

Как объясняет исполнительный директор ТСУ Екатерина Михалко, показатель счетчика рассчитывается на основе данных о производственных мощностях оружейников, производимой продукции по государственным контрактам. Для этого в ассоциации собрали данные среди производителей 30 кодифицированных образцов вооружения, которые нужны в армии.

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По данным ТСУ, в 2024 году частные производители могли бы выпустить более 2.7 миллиона единиц оружия, однако общий объем производства по заказу государственных закупщиков и благотворительных фондов составил всего 1 миллион.

"Отсутствие бесперебойных, прогнозируемых закупок государственными заказчиками помешало выработать и поставить армии такое количество техники", — заявила Екатерина Михалко.

Счетчик также показывает, сколько валютных поступлений могла бы получить Украина, если бы производители использовали упомянутые ресурсы для выполнения иностранных контрактов для государств-союзников. Это положительно бы сказалось на экономике Украины, а компании получили бы средства для развития. На данный момент эта сумма оценивается в 1 992 727 498 долларов.

Нереализованный экспортный потенциал в 2024 году Фото: Технологические силы Украины

Напомним, украинская компания Ukrspecsystems, наиболее известная дронами Shark и MiniShark, создала новый разведывательный беспилотный летательный аппарат Shark-M.

Также сообщалось, что украинская компания "Роботизированные Комплексы" представила наземный беспилотник "Плющ", способный нести ретранслятор и системы РЭБ.