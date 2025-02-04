"Уступки территорий проходили дважды": бойцы ВСУ — о ситуации под Покровском (видео)

По словам Игоря, старшего офицера батареи 38-й бригады, огонь со стороны российских войск постоянный. Самая большая проблема — это нехватка снарядов, которые необходимы для отражения угроз.

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Силы обороны неустанно пытаются замедлить российское наступление в стратегически важном городе Покровск — чтобы не допустить потенциального выхода ВС РФ в соседнюю Днепропетровскую область. Об этом пишет Euronews.

По словам журналистов, сейчас ВСУ теряют позиции возле жизненно важного узла снабжения Покровска. Российские войска находятся менее чем в десяти километрах от города, одного из последних крупных в этом районе.

Приказы об открытии огня артиллерийским подразделением звучат часто и иногда каждую минуту.

На базе украинские солдаты выглядят расслабленными — играют с собаками, как будто ничего не происходит. Однако они знают, что положение хрупкое.

Игорь, старший офицер батареи 38-й бригады, рассказал журналистам, что огонь со стороны российских войск "постоянный, сейчас это активные боевые действия".

"Они постоянно пытаются прорвать линию фронта. Иногда меньше, иногда больше", — сказал Игорь.

Самая большая проблема, по его словам, — это нехватка снарядов, которые необходимы для отражения угроз.

Он не считает, что Украина должна рассмотреть возможность уступки территории России после трех лет боестолкновений.

"Я не поддерживаю уступки территорий, — говорит Игорь. — Мы уже дважды через это проходили. Это просто задержка и предоставление времени россиянам, чтобы пойти дальше с новыми силами".

Нанести как можно больше потерь российским войскам, выиграв время, чтобы удержать свои позиции — единственная стратегия из возможных

Командиры знают, что битва за Покровск имеет решающее значение для исхода войны — если российским войскам удастся захватить или обойти город, они смогут продвинуться дальше в Украину и заставить украинские войска отступить.

Единственная стратегия предотвращения этого — по словам украинских командиров — нанести как можно больше потерь российским войскам, выиграв время, чтобы удержать свои позиции.

Напомним, что ВСУ вооружили БМП на базе МТ-ЛБу. Прежде украинские защитники сетовали, что эта техника неповоротливая и со слабым двигателем, сейчас проблема решена.

Также сообщалось, что, по данным ГУР, РФ мобилизует украинцев из оккупации.