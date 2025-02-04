Оснастили боевым модулем: ВСУ вооружили БМП на базе МТ-ЛБу (фото)
Украинские защитники жаловались, что эта техника была неповоротливая и имела слабый двигатель, из-за чего ею было трудно маневрировать на поле боя и она легко становилась уязвимой. Сейчас ее усовершенствовали.
92 бригаду ВСУ получила новые боевые машины пехоты, изготовленная украинским ОПК из советского бронетранспортера МТ-ЛБу. Об этом стало известно, благодаря фотографии, обнародованной на странице 92 ОШБр.
Модернизированная БМП, изготовленная на базе советского гусеничного бронетранспортера. Она получила дополнительное разнесенное бронирование и средства огневого поражения.
Как пишет издание "Милитарный", главной особенностью модернизации является установка украинского дистанционно управляемого модуля БМ-7 "Парус" с 30-миллиметровой пушкой, спаренным пулеметом и автоматическим гранатометом.
Также отмечается, что эти машины относятся к проекту БМП-1ЛБ, под названием которого уже изготавливаются аналогичные бронемашины с пулеметным вооружением.
Проблемой таких бронемашин до недавнего времени считалось низкое качество капитального ремонта. Также украинские защитники жаловались, что эта техника неповоротливая и имеет слабый двигатель, из-за чего ею было трудно маневрировать на поле боя и она легко становилась уязвимой.
Журналисты пишут, что благодаря фото, обнародованных бригадой, можно сделать вывод, что машины на свежих и прошлогодних фото относятся к разным сериям. То есть бригада могла получить несколько партий этих БМП.
Основу парка бронетехники 92-й бригады составляли украинские БТР-4Е. Уже после начала полномасштабного вторжения РФ для компенсации потерь бригаде передали амфибийную модификацию БТР-4ЕП, которые имели ряд конструктивных изменений.
Эти машины оснащены тем же боевым модулем, что и модернизированные МБ-ЛБу, что унифицирует их в боекомплекте и должно несколько упростить обслуживание техники бригадными механиками.
Напомним, что 3 февраля Минобороны Украины утвердило для использования в ВСУ 10 образцов-эталонов боевых баллистических шлемов, которые соответствуют самым высоким мировым стандартам защиты.
Также 3 февраля сообщалось, что украинская компания "Роботизированные Комплексы" представила наземный беспилотник "Плющ". Он способен нести ретранслятор и системы радиоэлектронной борьбы.