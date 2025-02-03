Мають найвищі стандарти: Міноборони затвердило 10 зразків якісних бойових шоломів (фото)

Шоломи надавали як українські виробники, так і закордонні. При чому шоломів вітчизняного виробництва більше.

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Міністерство оборони України затвердило для використання в Збройних силах та Державній спеціальній службі транспорту 10 зразків-еталонів бойових балістичних шоломів, які відповідають найвищим світовим стандартам захисту. Всі вони мають 1 клас захисту. Про це повідомляють на сайті оборонного відомства.

"Минулого року за бюджетною програмою Міноборони військо отримало понад 168 000 шоломів на суму 1.2 млрд грн. Чітко визначені зразки-еталони засобів індивідуального захисту, зокрема шоломів, дозволяють забезпечити високу якість, швидку логістику та конкурентні закупівлі між українськими виробниками", – пояснив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

До затверджених зразків увійшли 6 повнорозмірних шоломів та 4 з високою обрізкою.

У Міністерстві зазначають, що шоломи надавали як українські виробники, так і закордонні. При чому шоломів вітчизняного виробництва більше — вісім. Ще два шоломи іноземного виробництва зараз проходять лабораторні випробування для отримання статусу зразка-еталона, а до цього успішно пройшли військові (дослідні) випробування.

Також затверджено технічну специфікацію для трьох типів чохлів:

для повнорозмірного шолома

для шолома з високою обрізкою

зимового (маскувального) чохла

Всі бойові шоломи можуть комплектуватися сучасними кріпленнями:

для встановлення тепловізора чи приладу нічного бачення;

бічними рейлінгами для ліхтарика або навушників

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Силах оборони впроваджують нові розробки у речовому забезпеченні та зразки одягу й захисту, які розробляють для жінок. Вже розроблено і впроваджено 8 зразків бронежилетів і 8 зразків касок.

30 січня повідомлялося, що ЗСУ отримали нову розробку у використання — робота-логіста. Він оснащений балістичним та протимінним захистом. Він призначений для виконання логістичних, евакуаційних завдань у районі бойових дій.