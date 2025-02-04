Оснастили бойовим модулем: ЗСУ озброїли БМП на базі МТ-ЛБу (фото)

Українські захисники скаржилися, що ця техніка була неповоротка та мала слабкий двигун, через що нею було важко маневрувати на полі бою і вона легко ставала вразливою. Зараз її удосконалили.

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92 бригаду ЗСУ отримала нові бойові машини піхоти, виготовлена українським ОПК із радянського бронетранспортера МТ-ЛБу. Про це стало відомо, завдяки світлині, оприлюдненій на сторінці 92 ОШБр.

Модернізована БМП, виготовлена на базі радянського гусеничного бронетранспортера. Вона отримала додаткове рознесене бронювання та засоби вогневого ураження.

Як пише видання "Мілітарний", головною особливістю модернізації є встановлення українського дистанційно керованого модулю БМ-7 "Парус" з 30-міліметровою гарматою, спареним кулеметом та автоматичним гранатометом.

Також зазначається, що ці машини відносяться до проєкту БМП-1ЛБ, під назвою якого вже виготовляються аналогічні бронемашини з кулеметним озброєнням.

Проблемою таких бронемашин донедавна вважалася низька якість капітального ремонту. Також українські захисники скаржилися, що ця техніка неповоротка та має слабкий двигун, через що нею було важко маневрувати на полі бою і вона легко ставала вразливою.

Журналісти пишуть, що завдяки фото, оприлюднених бригадою, можна зробити висновок, що машини на свіжих та минулорічних фото відносяться до різних серій. Тобто бригада могла отримати декілька партій цих БМП.

МБ-ЛБу (БМП-1ЛБ) з бойовим модулем БМ-7 "Парус", лютий 2025. Фото: 92 ОШБр

Основу парку бронетехніки 92-ї бригади складали українські БТР-4Е. Вже після початку повномасштабного вторгнення РФ для компенсації втрат бригаді передали амфібійну модифікацію БТР-4ЕП, котрі мали низку конструктивних змін.

БТР-4ЕП, 2024 рік. Фото: 92 ОШБр

Ці машини оснащені тим же бойовим модулем, що і модернізовані МБ-ЛБу, що уніфіковує їх у боєкомплекті та має дещо спростити обслуговування техніки бригадними механіками.

Нагадаємо, що 3 лютого Міноборони України затвердило для використання в ЗСУ 10 зразків-еталонів бойових балістичних шоломів, які відповідають найвищим світовим стандартам захисту.

Також 3 лютого повідомлялося, що українська компанія "Роботизовані Комплекси" представила наземний безпілотник "Плющ". Він здатен нести ретранслятор і системи радіоелектронної боротьби.