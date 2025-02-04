"Поступки територій відбувалися двічі": бійці ЗСУ — про ситуацію під Покровськом (відео)

За словами Ігоря, старшого офіцера батареї 38-ї бригади, вогонь з боку російських військ постійний. Найбільша проблема — це брак снарядів, які необхідні для відбиття загроз.

Related video

Сили оборони невпинно намагаються сповільнити російський наступ у стратегічно важливому місті Покровськ — щоб не допустити потенційного виходу ЗС РФ у сусідню Дніпропетровську область. Про це пише Euronews.

За словами журналістів, зараз ЗСУ втрачають позиції біля життєво важливого вузла постачання Покровська. Російські війська перебувають менш ніж за десять кілометрів від міста, одного з останніх великих у цьому районі.

Накази про відкриття вогню артилерійським підрозділом лунають часто й іноді щохвилини.

На базі українські солдати виглядають розслабленими — бавляться з собаками, наче нічого не відбувається. Однак вони знають, що становище крихке.

Ігор, старший офіцер батареї 38-ї бригади, розповів журналістам, що вогонь з боку російських військ "постійний, зараз це активні бойові дії".

"Вони постійно намагаються прорвати лінію фронту. Іноді менше, іноді більше", — сказав Ігор.

Найбільша проблема, за його словами, — це брак снарядів, які необхідні для відбиття загроз.

Він не вважає, що Україна має розглянути можливість поступки територією Росії після трьох років бойових зіткнень.

"Я не підтримую поступки територій, — каже Ігор. — Ми вже двічі через це проходили. Це просто затримка і надання часу росіянам, щоб піти далі з новими силами".

Завдати якомога більше втрат російським військам, вигравши час, щоб утримати свої позиції — єдина стратегія з можливих

Командири знають, що битва за Покровськ має вирішальне значення для результату війни — якщо російським військам вдасться захопити або обійти місто, вони зможуть просунутися далі в Україну і змусити українські війська відступити.

Єдина стратегія запобігання цьому — за словами українських командирів — завдати якомога більше втрат російським військам, вигравши час, щоб утримати свої позиції.

Нагадаємо, що ЗСУ озброїли БМП на базі МТ-ЛБу. Раніше українські захисники нарікали, що ця техніка неповоротка і зі слабким двигуном, зараз проблему вирішено.

Також повідомлялося, що, за даними ГУР, РФ мобілізує українців з окупації.