РФ мобилизует украинцев из оккупации: отношение во вражеской армии ужасает, — ГУР (видео)

Незаконно мобилизованные граждане пожаловались на жесткую дедовщину. Издевательства дошли до подрыва гранат в казармах.

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Мобилизованные Россией жители временно оккупированных территорий страдают от жесткой дедовщины. О том, что происходит с украинцами в ВС РФ, рассказали в Главном управлении разведки Минобороны.

По данным проекта "Хочу Жить", только за осень 2024 года в оккупационную армию забрали 30 жителей захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей. Их отправили служить в одну из воинских частей в Крыму.

Теперь стало известно, какое отношение к таким незаконно мобилизованным в ВС РФ. Сержантами для украинцев назначили выходцев с Кавказа. Разведка передала, что они "разжигают межэтническую вражду", систематически избивают подчиненных и даже взрывают в казармах учебные гранаты. Для жителей оккупации создают "невыносимые условия пребывания", заставляют их наблюдать за проведением намаза — ежедневной пятикратной молитвы мусульман.

Кроме того, что украинцев унижают, их еще и плохо кормят. Незаконно мобилизованные пожаловались на "хуже тюремного" питания, которого к тому же не хватает.

В ГУР подчеркнули, что с 31 октября по 31 декабря 2024 года РФ незаконно мобилизовала около 300 мужчин из Запорожской и Херсонской областей. В ведомстве подчеркнули, что этот призыв — очередное военное преступление Кремля. Однако оккупационное войско есть шанс оставить, с этим помогают в проекте "Хочу Жить".

Напомним, в Генштабе ВСУ 4 февраля сообщили, что на Купянском направлении российские бойцы сбежали с нескольких передовых позиций.

4 февраля ВС РФ ударили баллистикой по Изюму. В Харьковской ОВА сообщили, что есть погибшие и десятки раненых. Ракета частично разрушила административные здания и повредила жилую пятиэтажку.