РФ мобілізує українців з окупації: ставлення у ворожій армії жахає, — ГУР (відео)

Незаконно мобілізовані громадяни поскаржились на жорстку дідівщину. Знущання дійшли до підриву гранат у казармах.

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Мобілізовані Росією мешканці тимчасово окупованих територій потерпають від жорсткої дідівщини. Про те, що відбувається з українцями у ЗС РФ, розповіли у Головному управлінні розвідки Міноборони.

За даними проєкту "Хочу Жить", лише за осінь 2024 року в окупаційну армію забрали 30 мешканців захоплених територій Херсонської й Запорізької областей. Їх відправили служити в одну з військових частин у Криму.

Тепер стало відомо, яке ставлення до таких незаконно мобілізованих у ЗС РФ. Сержантами для українців призначили вихідців з Кавказу. Розвідка передала, що вони "розпалюють міжетнічну ворожнечу", систематично б’ють підлеглих та навіть підривають у казармах навчальні гранати. Для мешканців окупації створюють "нестерпні умови перебування", змушують їх спостерігати за проведенням намазу — щоденної п’ятиразової молитви мусульман.

Окрім того, що українців принижують, їх ще й погано годують. Незаконно мобілізовані поскаржились на "гірше за тюремне" харчування, якого до того ж бракує.

У ГУР підкреслили, що з 31 жовтня по 31 грудня 2024 року РФ незаконно мобілізувала приблизно 300 чоловіків з Запорізької й Херсонської областей. У відомстві наголосили, що цей призов — черговий воєнний злочин Кремля. Однак окупаційне військо є шанс залишити, з цим допомагають у проєкті "Хочу Жить".

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ 4 лютого повідомили, що на Куп’янському напрямку російські бійці повтікали з кількох передових позицій.

4 лютого ЗС РФ вдарили балістикою по Ізюму. У Харківській ОВА повідомили, що є загиблі й десятки поранених. Ракета частково зруйнувала адміністративні будівлі та пошкодила житлову п’ятиповерхівку.