Контратаки ЗСУ бiля Покровська: чи зможуть українські бійці втримати місто

Покровський напрямок — найгарячіший на фронті. Нині там проводиться контратака ЗСУ для покращення ситуації в обороні. Фокус розповідає про ситуацію на фронті та пояснює, чим тактичні епізоди відрізняються від контрнаступу.

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ЗСУ почали локальні контратаки по всій лінії фронту, зокрема в напрямку Покровська, який є найгарячішим на сході. Французька газета Le Figaro вважає, що контратака ЗСУ стане "вирішальним питанням" під час мирних переговорів.

У ЗМІ переконані, що найважливіший розвиток подій відбувається саме в районі Покровська.

"Крім того, що це — центр вугільної промисловості України, місто ще й ключовий логістичний центр у серці Донбасу. ЗС РФ взяли під контроль дві дороги, що ведуть до цього вузла, ще одна перебуває під їхнім вогнем. Але вже 10 днів російський наступ на цьому напрямку застопорився", — йдеться у повідомленні.

Так українські бійці зробили декілька контратак та закріпилися в Успенівці, Котлиному та Піщаному. На думку журналістів, такі дії поки не зможуть переломити ситуацію на фронті.

Раніше російські воєнкори заявляли, що Сили оборони нібито пішли в контрнаступ на Покровському напрямку. Проте 8 лютого український воєнний кореспондент Богдан Мірошников заперечив контрнаступ ЗСУ та зазначив, що бійці поки не мають достатньо сил для того, аби зрізати ключовий прорив противника на захід від міста.

Він наголосив, що обмежені дії з відновленням раніше втрачених позицій та оперативно-тактична операція — це різні речі.

"А ось "гасити пожежі" з невеликим відновленням позицій — можна", — сказав Мірошников.

Яка різниця між контратакою та контрнаступом?

Павло Нарожний, військовий аналітик, наголосив, що після того, як генерал-майор Михайло Драпатий очолив ОСУВ "Хортиця", на всій ділянці фронту спостерігаються "активні та сміливі бойові дії". Проте це не контрнаступ, а контратака ЗСУ.

"Що таке контратака ЗСУ? Коли ворог на нас наступає, ми втрачаємо якусь ділянку, населений пункт, ворог туди зайшов, але не встиг закріпитися. У нас є відносно небагато часу, щоб у ворога відбити цю ділянку фронту, тобто атакувати поки він не закріпився. Це ми робимо останнім часом на деяких відрізках фронту", — розповів Фокусу Павло Нарожний.

Він уточнив, що йдеться не про 2–10 кілометрів наступу, а лише про сотні метрів, які Сили оборони відбивають. Натомість контрнаступ — це коли військові прорвали лінію фронту — 3–4 лінії оборони, зайшли в оперативний простір та продовжують наступати до наступної лінії оборони.

Аналітик заявив, що нині на жодній ділянці фронту не проводиться український контрнаступ. Тоді як контратака ЗСУ — це лише покращення тактичного становища.

Контратака ЗСУ: ситуація на Покровському напрямку

Співзасновник DeepState Роман Погорілий наголосив у розмові з Фокусом, що ситуація на Покровському напрямку стабілізувалася останнім часом.

"Стабілізувалося в плані активних просувань, штурмів. Можна побачити, що інтенсивність все ж таки впала. Так, московити перегруповуються, збирають нові сили. Будемо бачити, чи це надовго, як будуть розвиватися події. Але на сьогодні активностей таких, як були раніше, поки що немає", — сказав Роман Погорілий.

За його словами, в районі Покровська відбулися певні стабілізаційні заходи з боку Сил оборони. Так контратака ЗСУ була проведена в районі Піщаного, Даченського та села Водяне Друге.

Контратака ЗСУ в районі Покровська — це тактичне покращення, а не щось "масове". Аналітик вважає, що варто почекати, чи будуть українські бійці щось подібне робити далі.

Погорілий розповів, що ЗС РФ намагаються наступати на цій ділянці фронту. Зокрема, неприємно в районах Срібного, Удачного, адже там противник постійно здійснює штурмові дії. Ба більше, ворог вийшов на трасу Костянтинівка — Покровськ. З його слів, зараз противник забігає, намагається закріпитися. У результаті РФ може розвивати наступальні дії і в тому районі. Він переконаний, що Воздвиженка — гарячий район, який надалі може набрати обертів.

"ЗС РФ намагаються тиснути по всій лінії бойового зіткнення, але нині Покровськ трохи стабілізувався", — заявив співзасновник DeepState.

Колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов підтвердив Фокусу, що в районі Покровська проводиться певна контратака ЗСУ, в результаті це додало "клопоту" противнику. Він вважає, що контратака ЗСУ стала можлива завдяки командиру Драпатому, офіцерам у його штабі та наявним ресурсам.

За його словами, така контратака ЗСУ повністю не вплине на ситуацію на фронті.

"Я думаю, що варто говорити про тактичні епізоди, які докорінно ситуацію на полі бою не змінять. У росіян дуже багато зосереджено особового складу", — сказав він та уточнив, що сумарно в районі Покровська, Мирнограда та Курахового зосереджено до 100 тисяч осіб.

Контратака ЗСУ глобально ніяк не вплине на ситуацію на фронті, переконаний і Нарожний. Як приклад він розповів про річку, на якій ЗСУ зручно оборонятися, адже ворогу потрібно перейти водну перешкоду та зробити плацдарм. Проте Сили оборони скидають росіян назад у річку та знищують плацдарм.

"Ми глобально нічого не покращили, але покращили тактичне становище на цій ділянці фронту. Тобто ворогу стало знову дуже складно наступати, знову треба форсувати річку", — пояснив аналітик.

Чи втримає Україна Покровськ?

Павло Нарожний переконаний, що Україна втримає Покровськ. Для цього потрібно більше ресурсів, насамперед для артилерії та снарядів.

"Без артилерії втримати ми нічого не зможемо. Де взяти мільйони артилерійських снарядів? Це нам можуть надати тільки наші союзники, бо самі ми в такій кількості снаряди не виробляємо", — пояснив він.

Також проблема в нестачі людей, бійців не вистачає навіть у найбільш підготовлених та мотивованих бригадах. Крім цього, варто знайти рішення з боротьби із російськими КАБами, якими знищуються населені пункти, всі будинки, які могли б слугувати укріпленнями для ЗСУ, зазначив аналітик.

На запитання, чи втримає Україна Покровськ, Владислав Селезньов відповів, що це залежить від наявності ресурсу для ведення ефективних оборонних дій. Якщо цього буде достатньо — то Сили оборони зможуть втримати місто.

Він розповів, що на цьому напрямку РФ має стотисячне угрупування військ, і попри це, окупанти не спроможні в межах лобових атак та "мʼясних штурмів" захопити Покровськ та Мирноград. Якщо ворогу вдасться просунутися західніше на північний захід Покровська в такий спосіб, перерізаючи основні логістичні магістралі навколо міста, то росіяни матимуть успіх.

"Але чи має ворог зараз ресурс для проведення саме такого масштабу заходів? Здається, зараз ворог вже змушений задіяти свої оперативні резерви, які він хотів використати для боїв у міській забудові Покровська", — розповів Селезньов.

У результаті подальша доля Покровська залежить від наявних ресурсів ЗС РФ та ЗСУ, додав експерт.

Нагадаємо, 7 лютого у DeepState заявили, що ворожа армія просунулася у двох населених пунктах на Донбасі. Йдеться про Дачне та Успенівку.

4 лютого у ЗМІ розповіли, що ЗСУ намагалися сповільнити ворожий наступ у районі Покровська, аби не допустити потенційного виходу ЗС РФ у сусідню Дніпропетровську область.