Звільняють велике місто: ЗСУ перехопили ініціативу на Донбасі та пішли вперед, — ветеран (відео)

Російське командування зрозуміло, що не проб'ється під Покровськом, заявив ветеран Євген Дикий. Тим часом українські війська взялись за плацдарми ворога на Осколі.

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Збройні сили України перехопили ініціативу на полі бою, рушили в наступ і ось-ось повернуть контроль над великим містом на Донбасі. Тим часом Збройні сили Російської Федерації повністю загальмували, захоплюючи все менше території з більшою кількістю втрат. Про зміни на фронті та про наступ Сил оборони військовий аналітик, колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів медіа NV.

Наступ ЗСУ - Дикий про Торецьк та Покровськ див. з 5:36

Дикий назвав три точки на тисячокілометровому фронті, в яких ЗСУ перехопили ініціативу та примушують відступати підрозділи ЗС РФ. З його слів, кількість російських втрат "перейшла в якість" і це можна побачити по змінах на лінії боїв.

Покровський напрямок. Ветеран наголосив, що ЗС РФ повністю спинились під Покровськом. На його думку, російське командування вже мало б зрозуміти, що місто не візьмуть. Про те, що це розуміння прийшло, свідчать дії росіян — вони почали перекидати резерви на інші, більш перспективні, напрямки.

"Ми не тільки зупинили їх під Покровськом, ми почали, і я не називав би це гордим словом контрнаступ – воно трохи скомпрометоване у 23-му році, але йде серія таких дуже продуманих, локальних, але дуже правильних контрударів. І де-не-де ці контрудари вже переходять до повного перехоплення ініціативи", — сказав він.

На карті DeepState можна побачити ситуацію на Покровському напрямку. Протягом останніх тижнів з'явилось п'ять ділянок, на яких ЗСУ відсунули підрозділи ЗС РФ.

Наступ ЗСУ - ситуація на Покровському напрямку, DeepState, 7 березня Фото: DeepState

Торецький напрямок. Дикий заявив, що прямо зараз, поки він дає коментар NV, бійці ЗСУ "звільняють місто Торецьк". Він зауважив, що це досить великий населений пункт, і така визначна подія відбувається вперше протягом останнього часу.

"Він повертається, і я нагадаю, що це вперше достатньо великий населений пункт. Ми вперше його повертаємо за дуже багато часу. От у нас давно не було звільнених великих міст. От Торецьк, здається, стане першим", — заявив ветеран.

Тим часом зауважимо, що аналітики DeepState не показують змін у Торецьку. Бачимо близько 80% населеного пункту, яке перебуває під можливим контролем РФ.

Наступ ЗСУ - ситуація на Торецькому напрямку, DeepState, 7 березня Фото: DeepState

Куп'янський напрямок. Ще одна ділянка, про яку згадав Дикий, — це фронт в Харківській області. Він пояснив, що ЗС РФ створили два плацдарми на західному березі річці Оскол і "це дуже серйозна загроза". З його слів, на даному етапі, коли росіян спинили під Покровськом, у ЗСУ є всі можливості, щоб відбити плацдарми.

"Тобто не тільки вони більше не розширюються, а нарешті почалась робота по тому, щоб їх ліквідувати. Скільки вона займе – теж побачимо. Це дуже непросто, коли вони вже закріпились", — пояснив ветеран.

Наступ ЗСУ - ситуація на Куп'яському напрямку, DeepState, 7 березня Фото: DeepState

Крім трьох відтинку фронту на Донбасі, Дикий розповів і про Курську область. На його думку, там також є "гарні новини", оскільки ЗСУ переходять у наступ. Зокрема, українці вдарили по російській логістиці і по тилах ЗС РФ, повідомив ветеран.

"Є факт, що практично по всьому фронту ми потроху, обережно, але перехоплюємо ініціативу", — підсумував він.

Наступ ЗСУ та бої на Донбасі 7 березня

Генштаб ЗСУ у звіті станом на 22:00 7 березня розповів про поточну ситуацію на фронті. Командування повідомило, що протягом минулої доби відбулось 109 штурмів ЗС РФ. Три найгарячіші напрямки — Покровський (25 атак), Торецький (22), Лиманський (16).

Зазначимо, 5 березня аналітики проєкту DeepState повідомили про суттєве зменшення кількості штурмів ЗС РФ під Покровськом. На інфографіці вони показали, що різкий спад активності ворога відбувся між 26 січня та 2 лютого. Після цього було ще два піки, але врешті 4 березня нарахували найменшу кількість атак — всього лиш 17.

Нагадуємо, 7 березня Фокус зібрав інформацію від військових, аналітиків та Генштабу щодо ситуації на Курському напрямку та загрози прориву ЗС РФ в Сумську область.