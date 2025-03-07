ЗС РФ сповільнились, а оборонці пішли в контратаки: як Україна розбила план Кремля, — BBC

У виданні назвали три причини, через які ситуація на фронті змінилась. Російські окупанти не виправдали очікування, ворожі військкори скаржаться на труднощі з логістикою і живою силою.

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З початком весни наступ ЗС РФ ослаб, а українські сили навпаки активізувались і відбили невелику частину захоплених ворогом територій. Про це йдеться у матеріалі BBC від 7 березня.

Минулого тижня окупанти атакували на різних ділянках, особливо активно — на захід від Донецька. На Великомихайлівському напрямку вони добивались просування на північ від річки Мокрі Яли, а на Курахівському — прориву до міста Константинополь. Також ворог наступав у районах Куп'янська і Вовчанська на Харківщині, в районі Лимана і Покровська на Донеччині, в районі Оріхова на південний схід від Запоріжжя та в Курській області.

"На більшості напрямів просування російських військ порівняно з осінньо-зимовою кампанією виявилося вкрай незначним", — зауважили у виданні.

Водночас російські джерела інформували про активізацію Сил оборони на захід і північ від Донецька. Їм вдалося дещо відтіснити загарбників, які наступають на Покровськ, і відновити позиції. ЗСУ завдавали контрударів як по флангах на захід і схід від міста, так і на південь.

Ще один український контрудар був завданий по Торецьку. Місто, яке, здавалось, повністю захоплене Росією, знову стало ареною боїв. Повідомлялось про прорив захисників і перестрілку майже в центрі Торецька.

Російській військкор скаржився на "вкрай складну" ситуацію під Покровськом, де знищують ворожу логістику і бракує живої сили. Схожа картина, з його слів, спостерігається й під Часовим Яром, а у Торецьку — міські бої.

У ЗМІ припустили, що серед причин зниження темпів російського наступу й активізації Сил оборони можуть бути такі:

втома окупантів після багатьох місяців безперервного наступу, потреба у переформуванні й перегрупуванні;

зміна погоди, адже весна робить гіршими дороги, сприяючи при цьому польотам дронів;

призначення головою ОСУВ "Хортиця" генерала Михайла Драпатого, з приходом якого ЗСУ все частіше почали відходити від тактики пасивної оборони.

Український військовослужбовець Олександр Карпюк пояснив, що за очікуваннями Кремля захисники мали впасти як мінімум на території всієї Донецькій області, але Покровськ вистояв. Він підкреслив, що позаду — дуже важка зима з дефіцитом дронів, зірваною мобілізацією і демотивованими новими бригадами.

Спочатку аномально тепла та туманна зима грала на руку ворогу, заважаючи роботі "пташок" та виявленню місць скупчень ЗС РФ. Однак коли вдарили морози, ситуація змінилась. Окрім того, на Донецький напрямок перекинули підрозділи, що працюють з безпілотниками, і ті підсилили оборонців. Водночас нові бригади набрались досвіду і почали рости.

"Це ще не контрнаступ, але ми з глухої оборони переходимо до активної оборони, лінія вже не сиплеться так швидко, а це означає що зʼявився час на те, щоб будувати фортифікації", — підсумував Карпюк.

Нагадаємо, українські військові повідомили, що ЗС РФ спробували прорватись в бік Часового Яру, кинувши туди велику бронеколону. Техніка, яку не перетворили на брухт, була покинута окупантами, але втекти вдалося не всім.

Вночі на 7 березня аналітики DeepState інформували, що протягом доби російським окупантам вдалося просунутись у Харківській і Курській областях. Водночас Сили оборони мали успіхи на Сумщині, де ворог старається прорвати прикордоння.