ВС РФ замедлились, а оборонцы пошли в контратаки: как Украина разбила план Кремля, — BBC

В издании назвали три причины, по которым ситуация на фронте изменилась. Российские оккупанты не оправдали ожидания, вражеские военные жалуются на трудности с логистикой и живой силой.

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С началом весны наступление ВС РФ ослабло, а украинские силы наоборот активизировались и отбили небольшую часть захваченных врагом территорий. Об этом говорится в материале BBC от 7 марта.

На прошлой неделе оккупанты атаковали на разных участках, особенно активно — к западу от Донецка. На Великомихайловском направлении они добивались продвижения на север от реки Мокрые Ялы, а на Кураховском — прорыва к городу Константинополь. Также враг наступал в районах Купянска и Волчанска в Харьковской области, в районе Лимана и Покровска в Донецкой области, в районе Орехова к юго-востоку от Запорожья и в Курской области.

"На большинстве направлений продвижение российских войск по сравнению с осенне-зимней кампанией оказалось крайне незначительным", — отметили в издании.

В то же время российские источники информировали об активизации Сил обороны к западу и северу от Донецка. Им удалось несколько оттеснить захватчиков, наступающих на Покровск, и восстановить позиции. ВСУ наносили контрудары как по флангам на запад и восток от города, так и на юг.

Еще один украинский контрудар был нанесен по Торецку. Город, который, казалось, полностью захвачен Россией, снова стал ареной боев. Сообщалось о прорыве защитников и перестрелке почти в центре Торецка.

Российский военкор жаловался на "крайне сложную" ситуацию под Покровском, где уничтожают вражескую логистику и не хватает живой силы. Похожая картина, по его словам, наблюдается и под Часовым Яром, а в Торецке — городские бои.

В СМИ предположили, что среди причин снижения темпов российского наступления и активизации Сил обороны могут быть следующие:

усталость оккупантов после многих месяцев непрерывного наступления, потребность в переформировании и перегруппировке;

изменение погоды, ведь весна делает хуже дороги, способствуя при этом полетам дронов;

назначение главой ОСГВ "Хортица" генерала Михаила Драпатого, с приходом которого ВСУ все чаще начали отходить от тактики пассивной обороны.

Украинский военнослужащий Александр Карпюк объяснил, что по ожиданиям Кремля защитники должны были пасть как минимум на территории всей Донецкой области, но Покровск выстоял. Он подчеркнул, что позади — очень тяжелая зима с дефицитом дронов, сорванной мобилизацией и демотивированными новыми бригадами.

Сначала аномально теплая и туманная зима играла на руку врагу, мешая работе "птичек" и выявлению мест скоплений ВС РФ. Однако когда ударили морозы, ситуация изменилась. Кроме того, на Донецкое направление перебросили подразделения, работающие с беспилотниками, и те усилили защитников. В то же время новые бригады набрались опыта и начали расти.

"Это еще не контрнаступление, но мы из глухой обороны переходим к активной обороне, линия уже не сыпется так быстро, а это значит, что появилось время на то, чтобы строить фортификации", — подытожил Карпюк.

Напомним, украинские военные сообщили, что ВС РФ попытались прорваться в сторону Часового Яра, бросив туда большую бронеколонну. Техника, которую не превратили в металлолом, была брошена оккупантами, но убежать удалось не всем.

Ночью на 7 марта аналитики DeepState информировали, что в течение суток российским оккупантам удалось продвинуться в Харьковской и Курской областях. В то же время Силы обороны имели успехи в Сумской области, где враг пытается прорвать границу.