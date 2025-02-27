Несет более 300 кг: к эксплуатации в ВСУ допустили наземный дрон "Гулівер" (фото)

Наземный роботизированный комплекс "Гулівер" способен преодолеит крутые склоны, а также вытащить из грязи небольшой военный внедорожник.

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Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины многоцелевой наземный беспилотник "Гулівер". Об этом говорится на официальном сайте оборонного ведомства.

Сообщается, что "Гулівер" — это роботизированный комплекс, способный выполнять широкий спектр задач в сложных погодных условиях. Он был спроектирован с учетом боевого опыта украинских военнослужащих, как и авиационны беспилотный комплекс "Ведьмак".

"Гулівер" может доставлять военным боеприпасы, снаряжение, оборудование, а также эвакуировать раненых и минировать территорию. Заряда батарей хватает, чтобы доставить груз на десятки километров и вернуться. Кроме того, комплекс служит транспортером для боевых модулей.

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По дорогам с твердым покрытием "Гулівер" может перевозить грузы весом более 300 килограмм. На малопроходном бездорожье грузоподъемность дрона несколько меньше, однако его мощности достаточно, чтобы вытащить из грязи небольшой военный внедорожник. Весь комплекс помещается в кузов пикапа

Среди прочих преимуществ беспилотника – возможность работы в широком диапазоне температур и способность преодолевать крутые склоны.

Напомним, компания "Украинская бронетехника" разработала FPV-дрон, конструкция которого позволяет использовать стандартные минометные 60-мм боеприпасы.