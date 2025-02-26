Расходует в 5 раз меньше энергии: создан морской дрон на "волновом" питании (фото)

Беспилотник CARL получил десять двигателей, которые позволяют ему двигаться в наиболее оптимальном направлении, экономя энергию.

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Инженеры Питер Гуннарсон и Джон О. Дабири спроектировали морской беспилотник CARL, который использует для движения энергию близлежащих водных течений. Об этом пишет портал Tech Xplore.

Как отмечают в издании, обычным воздушным и морским дронам приходится прокладывать путь в сложной среде порывов ветра и течений, борясь с многочисленными потоками, чтобы не сбиться с курса. Такие компании, как SWEL, научились преобразовывать волны в электроэнергию. В свою очередь CARL использует эти потоки для сокращения расхода энергии, буквально "серфингируя" по вихрям.

Морской дрон CARL Фото: techxplore

CARL — это робот размером с ладонь, оснащенный бортовым инерциальным измерительным блоком и десятью двигателями, позволяющими двигаться по всем трем осям, руководствуясь простым, но эффективным алгоритмом.

Пример траектории CARL, "скользящего" по вихревому кольцу Фото: Скриншот

Если величина ускорения в направлении поперечного потока превышает пороговое значение, CARL плывет в том же направлении, что и ускорение. Беспилотник был испытан в резервуаре глубиной 1,5 м и длиной 5 м, в котором искусственно генерировались вихревые кольца.

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Благодаря упомянутом алгоритму, CARL проплыл по водовороту от одного конца резервуара до другого, используя одну пятую той энергии, которая бы понадобилась роботу без соответствующего программирования.

По мнению разработчиков, успех CARL позволяет предположить, что аналогичную технологию можно использовать для повышения эффективности других беспилотников за счет взаимодействия с фоновыми потоками.

Напомним, украинская компания DroneUA разработала подводный беспилотный аппарат CHASING M2, который может выполнять роботу водолазов.