Витрачає в 5 разів менше енергії: створено морський дрон на "хвильовому" живленні (фото)

Безпілотник CARL отримав десять двигунів, які дають йому змогу рухатися в найоптимальнішому напрямку, заощаджуючи енергію.

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Інженери Пітер Гуннарсон і Джон О. Дабірі спроектували морський безпілотник CARL, який використовує для руху енергію прилеглих водних течій. Про це пише портал Tech Xplore.

Як зазначають у виданні, звичайним повітряним і морським дронам доводиться торувати шлях у складному середовищі поривів вітру і течій, борючись із численними потоками, щоб не збитися з курсу. Такі компанії, як SWEL, навчилися перетворювати хвилі на електроенергію. Зі свого боку CARL використовує ці потоки для скорочення витрат енергії, буквально "серфінгуючи" по вихорах.

Морський дрон CARL Фото: techxplore

CARL — це робот розміром з долоню, оснащений бортовим інерціальним вимірювальним блоком і десятьма двигунами, що дають змогу рухатися по всіх трьох осях, керуючись простим, але ефективним алгоритмом.

Приклад траєкторії CARL, що "ковзає" по вихровому кільцю Фото: Скриншот

Якщо величина прискорення в напрямку поперечного потоку перевищує порогове значення, CARL пливе в тому самому напрямку, що й прискорення. Безпілотник було випробувано в резервуарі завглибшки 1,5 м і завдовжки 5 м, у якому штучно генерувалися вихрові кільця.

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Завдяки згаданому алгоритму, CARL проплив виром від одного кінця резервуара до іншого, використовуючи одну п'яту тієї енергії, яка б знадобилася роботу без відповідного програмування.

На думку розробників, успіх CARL дає змогу припустити, що аналогічну технологію можна використовувати для підвищення ефективності інших безпілотників завдяки взаємодії з фоновими потоками.

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