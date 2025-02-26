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Діджитал

Витрачає в 5 разів менше енергії: створено морський дрон на "хвильовому" живленні (фото)

Морський дрон CARL, безпілотник, хвилі, фото
Фото: Скриншот | Морський дрон CARL

Безпілотник CARL отримав десять двигунів, які дають йому змогу рухатися в найоптимальнішому напрямку, заощаджуючи енергію.

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Інженери Пітер Гуннарсон і Джон О. Дабірі спроектували морський безпілотник CARL, який використовує для руху енергію прилеглих водних течій. Про це пише портал Tech Xplore.

Як зазначають у виданні, звичайним повітряним і морським дронам доводиться торувати шлях у складному середовищі поривів вітру і течій, борючись із численними потоками, щоб не збитися з курсу. Такі компанії, як SWEL, навчилися перетворювати хвилі на електроенергію. Зі свого боку CARL використовує ці потоки для скорочення витрат енергії, буквально "серфінгуючи" по вихорах.

Морський дрон CARL, безпілотник, хвилі, фото Fullscreen
Морський дрон CARL
Фото: techxplore

CARL — це робот розміром з долоню, оснащений бортовим інерціальним вимірювальним блоком і десятьма двигунами, що дають змогу рухатися по всіх трьох осях, керуючись простим, але ефективним алгоритмом.

Морський дрон CARL, безпілотник, хвилі, фото Fullscreen
Приклад траєкторії CARL, що "ковзає" по вихровому кільцю
Фото: Скриншот

Якщо величина прискорення в напрямку поперечного потоку перевищує порогове значення, CARL пливе в тому самому напрямку, що й прискорення. Безпілотник було випробувано в резервуарі завглибшки 1,5 м і завдовжки 5 м, у якому штучно генерувалися вихрові кільця.

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Завдяки згаданому алгоритму, CARL проплив виром від одного кінця резервуара до іншого, використовуючи одну п'яту тієї енергії, яка б знадобилася роботу без відповідного програмування.

На думку розробників, успіх CARL дає змогу припустити, що аналогічну технологію можна використовувати для підвищення ефективності інших безпілотників завдяки взаємодії з фоновими потоками.

Нагадаємо, українська компанія DroneUA розробила підводний безпілотний апарат CHASING M2, який може виконувати роботу водолазів.