"Найдешевша енергія": незвичайний генератор забезпечить 140 ГВт*год на рік (фото, відео)

За словами розробників, система Wave Line Magnet збирає енергію хвиль, яку можна використовувати для опріснення води, генерації електрики або виробництва водню.

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Британсько-кіпрська компанія Sea Wave Energy Limited (SWEL) розробила пристрій Wave Line Magnet, який використовує енергію хвиль для виробництва електроенергії. Про це пише портал Innovation Origins.

Хвильовий генератор Wave Line Magnet

Як пояснюють у виданні, Wave Line Magnet збирає кінетичну енергію хвиль. Генератор включає чотири основні компоненти: хребет, насоси, платформи і важелі. Як і в живих істот, хребет забезпечує гнучкість і з'єднує всі компоненти.

Жовті платформи розташовуються на поверхні води, повторюючи рухи хвилі, а важелі з'єднують платформи з насосами, змушуючи їх рухатися. Насоси захоплюють морську воду, щоб використовувати її в системах перетворення енергії, таких як опріснення, отримання електрики або виробництво і зберігання водню. Пристрій також може опріснювати воду безпосередньо, без виробництва електроенергії, використовуючи фільтри.

Хвильовий генератор Wave Line Magnet Фото: Скриншот

Виробник планує випускати генератори різних розмірів. Менша версія для більш спокійних морів, таких як Середземне море, матиме ширину вісім метрів на сто метрів довжини, а океанська версія матиме ширину 24 метри на 600 метрів довжини. Розміщуватися системи будуть залежно від області застосування.

"На грецьких островах, де потрібна опріснена вода, її можна розмістити, можливо, за кілометр від узбережжя. Натомість у випадку більш масштабних систем для масового виробництва електроенергії їх можна встановити за чотири-п'ять кілометрів або навіть далі, залежно від кожного місця розташування та характеристик", — пояснив Олександр Захеос.

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У SWEL стверджують, що їхня технологія може виробляти "найдешевшу" зелену енергію. Використовуючи набір даних про інтенсивність хвиль на узбережжі Шотландії, компанія розрахувала, що за рік Wave Line Magnet може генерувати 140 ГВт*год електроенергії вартістю менше ніж 2,5 цента за КВт*год.

"Якщо ми перетворюватимемо її на водень і зберігатимемо на місці, то ця цифра може сягнути п'яти або шести центів за КВт-год, що можна порівняти з викопним паливом і нижче, ніж у вітру або сонця", — наголосив генеральний директор SWEL Олександр Захеос.

Нагадаємо, канадська компанія Idenergie розробила інноваційний пристрій, який генерує електрику з поточної води.

Зі свого боку ізраїльська компанія Eco Wave Power запустила свій демонстраційний проєкт із генерації електроенергії з морських хвиль.