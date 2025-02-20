"Самая дешевая энергия": необычный генератор обеспечит 140 ГВт*ч в год (фото, видео)

По словам разработчиков, система Wave Line Magnet собирает энергию волн, которую можно использовать для опреснения воды, генерации электричества или производства водорода.

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Британско-кипрская компания Sea Wave Energy Limited (SWEL) разработала устройство Wave Line Magnet, которое использует энергию волн для производства электроэнергии. Об этом пишет портал Innovation Origins.

Волновой генератор Wave Line Magnet

Как объясняют в издании, Wave Line Magnet собирает кинетическую энергию волн. Генератор включает четыре основных компонента: позвоночник, насосы, платформы и рычаги. Как и у живых существ, позвоночник обеспечивает гибкость и соединяет все компоненты.

Желтые платформы располагаются на поверхности воды, повторяя движения волны, а рычаги соединяют платформы с насосами, заставляя их двигаться. Насосы захватывают морскую воду, чтобы использовать ее в системах преобразования энергии, таких как опреснение, получение электричества или производство и хранение водорода. Устройство также может опреснять воду напрямую, без производства электроэнергии, используя фильтры.

Волновой генератор Wave Line Magnet Фото: Скриншот

Производитель планирует выпускать генераторы разных размеров. Меньшая версия для более спокойных морей, таких как Средиземное море, будет иметь ширину восемь метров на сто метров длины, а океанская версия будет иметь ширину 24 метра на 600 метров длины. Размещаться системы будут в зависимости от области применения.

"На греческих островах, где нужна опресненная вода, ее можно разместить, возможно, в километре от побережья. В то время как в случае более масштабных систем для массового производства электроэнергии их можно установить в четырех-пяти километрах или даже дальше, в зависимости от каждого местоположения и характеристик", — объяснил Александр Захеос.

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В SWEL утверждают, что их технология может производить "самую дешевую" зеленую энергию. Используя набор данных об интенсивности волн на побережье Шотландии, компания рассчитала, что за год Wave Line Magnet может генерировать 140 ГВт*ч электроэнергии стоимостью менее 2,5 цента за КВт*ч.

"Если мы будем преобразовывать ее в водород и хранить на месте, то эта цифра может достичь пяти или шести центов за КВтч, что сопоставимо с ископаемым топливом и ниже, чем у ветра или солнца", — подчеркнул генеральный директор SWEL Александр Захеос.

Напомним, канадская компания Idenergie, разработала инновационное устройство, которое генерирует электричество из текущей воды.

В свою очередь израильская компания Eco Wave Power запустила свой демонстрационный проект по генерации электроэнергии из морских волн.