Несе понад 300 кг: до експлуатації в ЗСУ допустили наземний дрон "Гулівер" (фото)

Наземний роботизований комплекс "Гулівер" здатний подолати круті схили, а також витягнути з бруду невеликий військовий позашляховик.

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Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації в підрозділах Сил оборони України багатоцільовий наземний безпілотник "Гулівер". Про це йдеться на офіційному сайті оборонного відомства.

Повідомляється, що "Гулівер" — це роботизований комплекс, здатний виконувати широкий спектр завдань у складних погодних умовах. Він був спроектований з урахуванням бойового досвіду українських військовослужбовців, як і авіаційний безпілотний комплекс "Відьмак".

"Гулівер" може доставляти військовим боєприпаси, спорядження, обладнання, а також евакуювати поранених і мінувати територію. Заряду батарей вистачає, щоб доставити вантаж на десятки кілометрів і повернутися. Крім того, комплекс служить транспортером для бойових модулів.

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Дорогами з твердим покриттям "Гулівер" може перевозити вантажі вагою понад 300 кілограмів. На малопрохідному бездоріжжі вантажопідйомність дрона дещо менша, проте його потужності достатньо, щоб витягнути з бруду невеликий військовий позашляховик. Весь комплекс поміщається в кузов пікапа

Серед інших переваг безпілотника — можливість роботи в широкому діапазоні температур і здатність долати круті схили.

Нагадаємо, компанія "Українська бронетехніка" розробила FPV-дрон, конструкція якого дає змогу використовувати стандартні мінометні 60-мм боєприпаси.