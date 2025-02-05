"Это была грандиозная операция": премьер Израиля Нетаньяху сделал Трампу подарок с намеком

Президент США получил от израильского премьера два пейджера. Нетаньяху Трамп презентовал их совместную фотографию с особой подписью.

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сделал символический подарок 45-му президенту США Дональду Трампу — золотой и обычный пейджеры. Они являются отсылкой к тайной операции, связанной с ударом по ливанской группировке "Хезболла". Об этом сообщает израильский телеканал Channel 12.

Советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман подтвердил подарок. Трамп, получив его, ответил: "Это была грандиозная операция".

В ответ американский президент подарил Нетаньяху фотографию с их встречи, подписав ее: "Биби, великому лидеру".

Трамп подарил Нетаньяху фотографию с их встречи Фото: Channel 12

The Times of Israel напоминает, что в сентябре, тысячи пейджеров, которые использовали боевики "Хезболлы" по всему Ливану, внезапно взорвались, вызвав гибель и ранения десятков человек. Уже на следующий день аналогичная атака была осуществлена на их рации, что снова привело к многочисленным потерям.

Хотя официально ответственность за эти атаки не была подтверждена, в СМИ их быстро связали с действиями израильских спецслужб. Эти удары стали частью более широкой контроперации Израиля против "Хезболлы", которая активизировала нападения на еврейское государство сразу после нападения группировки ХАМАС 7 октября 2023 года.

Встреча Трампа и Нетаньяху: подробности

Во вторник, 4 февраля, президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Встреча состоялась на фоне переговоров о прекращении огня в Газе.

Советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил, что визит длился пять часов. Трамп лично встретил его у входа в Белый дом, затем они направились в зал Рузвельта, где премьер-министр подписал книгу почетных гостей в присутствии делегаций. Гендельман отметил, что на этом этапе премьер Израиля подарил президенту США пейджер.

В переговорах принимали участие высокопоставленные чиновники обеих стран. После этого Трамп и Нетаньяху провели встречу тет-а-тет.

По завершению лидеры дали пресс-конференцию. Визит завершился торжественным ужином, который длился около двух часов.

По словам Гендельмана, это был исторический визит с огромными последствиями для будущего Израиля.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Америка возьмет под контроль Сектор Газа, а его палестинское население переселят в соседние страны.

Также Дональд Трамп заявил, что оставил инструкции "уничтожить" Иран, если представители этой страны убьют его.