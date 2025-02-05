"Це була грандіозна операція": прем'єр Ізраїлю Нетаньягу зробив Трампу подарунок з натяком

Президент США отримав від ізраїльського прем'єра два пейджери. Нетаньяху Трамп презентував їхню спільну фотографію з особлим підписом.

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зробив символічний подарунок 45-му президенту США Дональду Трампу — золотий і звичайний пейджери. Вони є відсилкою до таємної операції, пов'язаної з ударом по ліванському угрупованню "Хезболла". Про це повідомляє ізраїльський телеканал Channel 12.

Радник офісу ізраїльського прем'єра Дмитро Гендельман підтвердив подарунок. Трамп, отримавши його, відповів: "Це була грандіозна операція".

У відповідь американський президент подарував Нетаньягу фотографію з їхньої зустрічі, підписавши її: "Бібі, великому лідеру".

Трамп подарував Нетаньягу фотографію з їхньої зустрічі Фото: Channel 12

The Times of Israel нагадує, що у вересні, тисячі пейджерів, які використовували бойовики "Хезболли" по всьому Лівану, раптово вибухнули, спричинивши загибель і поранення десятків осіб. Вже наступного дня аналогічна атака була здійснена на їхні рації, що знову призвело до численних втрат.

Хоча офіційно відповідальність за ці атаки не була підтверджена, у ЗМІ їх швидко пов'язали з діями ізраїльських спецслужб. Ці удари стали частиною ширшої контроперації Ізраїлю проти "Хезболли", яка активізувала напади на єврейську державу одразу після нападу угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Зустріч Трампа і Нетаньягу: подробиці

У вівторок, 4 лютого, президент США Дональд Трамп приймав у Білому домі прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Зустріч відбулася на тлі переговорів щодо припинення вогню у Газі.

Радник офісу ізраїльського прем'єра Дмитро Гендельман повідомив, що візит тривав п’ять годин. Трамп особисто зустрів його біля входу до Білого дому.Потім вони попрямували до зали Рузвельта, де прем'єр-міністр підписав книгу почесних гостей у присутності делегацій. Гендельман зазначив, що цьому етапі прем'єр Ізраїлю подарував президенту США пейджер.

У переговорах брали участь високопосадовці обох країн. Після цього Трамп і Нетаньягу провели зустріч тет-а-тет.

По завершенню лідери дали пресконференцію. Візит завершився урочистою вечерею, що тривала близько двох годин.

За словами Гендельмана, це був історичний візит з величезними наслідками для майбутнього Ізраїлю.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Америка візьме під контроль Сектор Гази, а його палестинське населення переселять у сусідні країни.

Також Дональд Трамп заявив, що залишив інструкції "знищити" Іран, якщо представники цієї країни вб'ють його.