Вибухові пейджери, таємні тунелі та операція "Північні стріли": що відбувається в Лівані

Між Ізраїлем і Ліваном розгортається вже третій конфлікт в історії. ЦАХАЛ звинувачує сусідів у атаках під прикриттям мирних жителів та плануванні масштабного нападу, а звинувачення "Хезболли" стосуються підриву пейджерів і ліквідації ватажка Хасана Насралли.

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Ізраїль розпочав бойові дії на території Лівану, вторгнувшись через кордон країни. Фокус зібрав усе, що відомо про причини конфлікту та наземну операцію ЦАХАЛ.

Вторгнення Ізраїлю до Лівану — як участь "Хезболли" у війні в Газі спровокувала операцію

7 жовтня 2023 року розпочався збройний конфлікт між Ізраїлем і палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС, яке контролює сектор Гази. На допомогу Палестині прийшли бойовики угруповання "Хезболла", тож 23 вересня Ізраїль оголосив операцію "Стріли півночі" проти Лівану. ЦАХАЛ завдав масованих високоточних ударів, націлившись на військову інфраструктуру.

Між Ізраїлем і Ліваном уже були конфлікти — у 1982 і 2000 роках. Країни воювали за території, 13 ділянок вздовж кордону досі вважаються спірними.

Вторгнення Ізраїлю до Лівану — підрив пейджерів і таємні тунелі

17 вересня у Лівані вибухнули тисячі пейджерів, які використовують бойовики "Хезболли". Поранення зазнали до чотирьох тисяч осіб, кількість загиблих сягнула 11. Постраждали кілька районів, зокрема південні околиці Бейрута.

Повідомлялося, що перед вибухом пейджери протягом 10 секунд видавали звуковий сигнал. Багато користувачів піднесли пристрої ближче до обличчя, щоб прочитати повідомлення. У ЗМІ інформували, що відповідальність за атаку лежить на Ізраїлі, нібито операцію реалізували ЦАХАЛ і розвідка "Моссад".

У самому Лівані також звинуватили у вибухах пейджерів Ізраїль, анонсувавши помсту. В ООН засудили атаку, назвавши його "вкрай тривожною ескалацією".

19 вересня ЦАХАЛ атакував бази на території Лівану. В Ізраїлі заявили, що цілями стали схованки "Хезболли". Бойовики будували тунелі поблизу житлових будинків, створюючи ризик для цивільного населення. З цих точок потім атакували Ізраїль, через що довелося проводити евакуацію.

Ватажок "Хезболли" Хасан Насралла заявив про початок "військової ескалації" та загибель 37 бойовиків внаслідок підриву пейджерів. Він наголосив, що Ізраїль "перетнув усі червоні лінії".

23 вересня ЦАХАЛ знову атакував Ліван, відзвітувавши про 800 знищених об'єктів. Авіаційні ракети, запущені з винищувачів F-15, поцілили по будівлях, де "Хезболла" ховала ракети, пускові установки, БПЛА тощо.

В Ізраїлі пояснили, що бойовики діяли на території Лівану приблизно 20 років. Протягом цього часу вони збудували склади з боєприпасами у прикордонних селах. Розвідка попередньо з’ясувала, в яких саме будівлях засіла "Хезболла", і вони стали цілями для ударів. Місцевих попередили про небезпеку, щоб вони встигли врятуватися.

Вторгнення Ізраїлю до Лівану — вбивство лідера "Хезболли"

28 вересня "Хезболла" офіційно підтвердила загибель свого ватажка Хасана Насралли. Він помер внаслідок авіаудару по Бейруту, і це стало важким ударом для бойовиків.

У ЗМІ з посиланням на неназваного ізраїльського чиновника повідомили, що Насралла відігравав ключову роль у великому терористичному плані Ірану, а його ліквідація була покликана уникнути наземного наступу в Лівані. Співрозмовник розповів, що Іран спільно з "Хезболлою" планував оточити Ізраїль із метою знищення у 2040 році.

За інформацією ЗМІ, Насралла задихнувся в бункері, не зазнавши фізичних поранень. Тіло лідера "Хезболли" дістали з-під уламків обваленої будівлі, але його смерть спричинили токсичні пари, які просочилися в укриття.

Вторгнення Ізраїлю до Лівану — наземна операція ЦАХАЛу

30 вересня у ЗМІ повідомили, що бойові дії на території Лівану можуть розпочатися упродовж найближчих 72 годин. Зазначалося, що ізраїльські спецпризначенці перетнули кордон і підготували плацдарм для масштабного вторгнення. У Білому домі закликали до негайного припинення вогню.

У ЦАХАЛ оголосили прикордонні райони Метула, Місгав Ам і Кфар Гіладі на півночі Ізраїлю "закритою військовою зоною" та суворо заборонили вхід туди до 6 жовтня. Ліванська армія, за даними медіа, почала перекидати сили на південь, евакуювавши кілька прикордонних військових центрів.

Речник ЦАХАЛ Авіхай Адрей 1 жовтня закликав жителів прикордоння у південній частині Лівану до евакуації. Він попередив, що жителі перебувають "поблизу інтересів і об'єктів терористичної Хезболли", тож армія Ізраїлю "буде діяти проти них агресивно".

Також 1 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про початок наземної операції "Північні стріли". У війську уточнили, що під ударом — цілі, які становлять загрозу для ізраїльських громад. Бейрут зазнав авіаударів.

Нагадаємо, у Financial Times назвали ліквідацію ватажка "Хезболли" Хасана Насралли "успішною кульмінацією багаторічних зусиль Ізраїлю". Журналісти розповіли, що операцію санкціонували ще у 2006-му.