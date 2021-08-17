Потрібна перемога. Чи зможе Україна використати крах США в Афганістані в своїх інтересах

Головний висновок для України із ситуації в Афганістані — це те, що іноземний держапарат теж вміє освоювати гроші та плодити порожні суті, які на папері виглядають "ого-го", а на ділі є пустушкою, яка лише смокче гроші. Тому ця вся трухлява конструкція і звалилася в один момент в Афганістані.

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У нас ця шарманка грає грає вже сьомий рік, коли створені за прямої підтримки посольств структури типу НАБУ, САП, Наглядові ради виробляють не функціонал, а ментальний шлак і фінансують пафосних персонажів типу Лещенка і Милованова, які дуже гостро реагують, коли починаєш ставити їм питання : "А результат коли буде?".

Усе це активно кришується посольствами, яким теж зручна імітація бурхливої діяльності.

При цьому, дозволяють собі ще нас же звинувачувати у відсутності результатів. Починаєш ставити питання про адекватність Ситника і Ко, так одразу прибігає пересувний балаган у вигляді "антикорупціонерів" і вимагає не чіпати "незалежність" цієї зграї-лійки.

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Якої ще вам незалежності не вистачає? Уже все давно є, а результатів немає. При цьому нас же пафосно звинувачують у відсутності результатів. Чи не офігіли ви, панове?

Те ж саме стосується так званої "корпоративної реформи", коли в Наглядових радах сидять гранично каламутні персонажі, які премії собі космічні виписують при абсолютно повній відсутності результатів.

Починаєш їх чіпати за вим'я, так відразу десант від посольств. "Не чіпайте!".

А чи не офігіли ви?

Час проводити ревізію "реформ" і починати ставити запитання, а то товариші нахабніють на очах.

До речі, місяць тому США обіцяли, що "Талібан" не має захопити Афганістан, тому що там "300 тисяч армії". На папері, як з'ясувалося.

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Думаю, нам теж настав час ставити питання "союзникам".

Як не дивно, але безлад у кабульському аеропорту, який б'є по іміджу США просто з розмаху, може зіграти нам на руку. Переговорна позиція України тепер посилюється. Список вимог можна розширювати. США потрібні перемоги. Питання, чи розуміє це Зеленський, і чи зможе цим скористатися під час візиту в США?

Першоджерело.