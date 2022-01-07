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Мао не покажется. Почему Китаю не нужна зона свободной торговли с Украиной

Почему не работает множество заключенных Украиной соглашений о свободной торговле, а там, где никаких соглашений мы не заключали, объемы товарооборота, экспорта и импорта растут? Ответ неожиданно прост. Для продажи сырья зоны свободной торговли вообще без надобности.

Алексей Кущ
Алексей Кущ
Экономист, финансовый аналитик
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Экспорт в Китай
Отгрузка украинского зерна на экспорт в Китай.

Торговый оборот Украины с Китаем в 2021-м году вырос до 15 млрд. дол. Это наиболее привлекательное направление для нас как по объему так и по динамике роста.

Китай в списке наших торговых партнеров с большим опережением обходит Германию и Польшу (номера 2 и 3).

Соотношение импорта/экспорта для Украины также улучшается, хотя сама структура — печальна: мы китайцам — сырье и полуфабрикаты, они нам — товары с высоким уровнем добавочной стоимости.

Отмечу, что у Украины и Китая нет соглашения о зоне свободной торговли (!!!) и Пекин нам уже не друг в стратегическом плане.

Китай в списке наших торговых партнеров с большим опережением обходит Германию и Польшу.
Китай в списке наших торговых партнеров с большим опережением обходит Германию и Польшу.

По сути, это праздник со слезами на глазах. Украинская экономика добилась "уникального" результата вследствие применения тактики количественного заключения соглашений о ЗСТ, бессмысленных и беспощадных.

Ни одно из соглашений в полной мере не заработало: Израиль, Великобритания, Канада. В планах еще была Албания, осколок в виде ЕАСТ (Исландия, Швейцария, Норвегия, Лихтенштейн), планы по диагональной кумуляции ("Пан-Евро-Мед") с такими странами, как Египет.

Почему ничего из этого не работает, а там, где никаких соглашений мы не заключали, объемы товарооборота, экспорта и импорта растут?

Ответ неожиданно прост. Ларчик ломом открывался, точнее — кукурузой. Соглашения о зоне свободной торговли нужны тем странам, которым есть что продавать на чужих рынках.

Но если ты продаешь сырье — это традиционный биржевой товар, комодитис, для его реализации зоны свободной торговли вообще без надобности, точно так же, как странам-экспортерам нефти не нужны ЗСТ для продажи своих углеводородов.

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То есть, продавая сырьевой товар с низкой добавочной стоимостью — ту же кукурузу, руду и подсолнечное масло, мы в части соглашений о ЗСТ лишь открывем свой рынок для импорта и больше ничего (ну, разве что, выигрывает одна наша ФПГ по металлу и вторая — по курятине).

Тут вспоминается так называемая "гравитационная" модель внешней торговли. Когда-то нобелевский лауреат Ян Тинберген выявил взаимосвязь, согласно которой страны торгуют между собой: расстояние между ними и размер ВВП — вот ключевые факторы успеха.

То есть, по формальным признакам, рынок ЕС для нас предпочтительнее, чем, например, рынок стран СНГ: в некоторых случаях ближе и ВВП партнера — больше.

Но формула гравитационного взаимодействия в дальнейшем претерпела существенное изменение. В нее был добавлен коэффициент соответствия между странами. А он иногда нивелирует фактор размера ВВП.

Это как бабушке, торгующей семечками на рынке на Лесном массиве в Киеве, посоветовать поехать со своим товаром в киевский Пассаж, так как там покупатели богаче… "Коэффициент соответствия" все нивелирует.

Украинские товары на рынках ЕС не востребованы так же, как семечки, которыми торгует бабушка возле метро "Лесная", в киевском Пассаже.
Украинские товары на рынках ЕС не востребованы так же, как семечки, которыми торгует бабушка возле метро "Лесная", в киевском Пассаже.
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То есть, для того, чтобы соглашения о ЗСТ между Украиной и ЕС заработало, нужно было провести колоссальную работу по приведению в соответствие нашего формата экономики и выпускаемых ею товоров с европейскими стандартами. А это десятки миллиардов евро и годы работы.

Годы прошли, но без миллиардов. Это еще раз доказывает, что такие вопросы, как заключение соглашений о ЗСТ не должны решаться людьми, которые подходят к ним механически, как госпожа Микольская или господин Качка (высокопоставленные чиновники из Минэкономики — Ред).

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А как нужно? Хотя бы как японцы, создавшие в 2007 году Институт экономических исследований для АСЕАН и Восточной Азии (ERIA), который в течение последних 10 лет активно генерировал идеи по будущей интеграции и четко смоделировал экономические последствия для каждой страны-участницы при подписании в 2020-м соглашения ВРЭП о создании ЗСТ между Китаем и еще 14-ю азиатскими странами.

Ну и глядя на показатели торгового оборота с Китаем, в очередной раз убеждаешься, какую возможность мы утратили, потеряв свой шанс на участие в Новом шелковом пути: китайские товары в ЕС по нашей территории, обратно в Китай — с нашим сырьем и полуфабрикатами. Идеальная оптимизация транспортных и логистический затрат!

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Если и дальше продолжать жить в нынешней торговой парадигме, нам просто необходимо установить мораторий на заключение новых ЗСТ.

До тех пор, пока у нас не появится хотя бы в зародыше промышленная политика по производству чего-либо более сложного, чем початок кукурузы…

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