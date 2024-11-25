Сколько Запад получит за войну в Украине: 10 триллионов долларов за недра державы

Bild в своей статье оценил украинские природные ископаемые в 7 трлн дол.

Конечно, это преувеличение. Я уже давал аналитику: из активных запасов, которые можно извлечь в ближайшие 50 лет при комплексном освоении природных недр, у нас есть примерно 1 трлн дол.

Вопрос, как их использовать. Можно продать как сырье. Получим в нынешних ценах ежегодно 20 млрд дол. А если в переработке с эффектом мультипликатора 1:10, то ежегодный эффект составит 200 млрд. дол.

Разница существенная.

И тогда 1 трлн дол природных запасов легким движением руки превращается в 10 трлн дол, из которых 9 трлн — добавочная стоимость в виде сложной продукции.

А это рабочие места, налоги, инфраструктура, спрос на инновации (развитие науки) и квалифицированную рабочую силу (развитие образования). И ресурс для охраны окружающей среды.

Есть за что бороться.

Простыми словами, на кону стоит — где осядут эти 9 трлн дол в ближайшие 50 лет, в Украине или в других странах.

Почему эффект мультипликатора 1 к десяти? Это усредненный показатель. В нефтехимии и переработке газа, он меньше, в переработке титана — больше.

Тут еще важно, где пройдет линия фронта на дату прекращения войны.

В среднем, "смета" войны для Запада составила порядка 300 млрд дол. Но пока эти траты покрываются заблокированными российскими активами.

Кстати, как только общая сумма расходов Запада вышла за эту цифру, тут же начались разговоры об их сокращении. Сейчас сумму ежегодной помощи Украине хотят привязать к сумме прибыли от использования российских активов в горизонте 5-10 лет, не больше.

Если отнять фактор заблокированных российских активов, то наши союзники не потратили на нас пока ни цента — все траты покрываются суммой российских активов.

С другой стороны, 300 млрд дол активов западных компаний заблокировано в РФ. Но тут иная структура блокировки. На Западе заблокированы преимущественно российские государственные активы и помощь нам от Запада идет по межгосударственным каналам. А в России заблокированы активы частных западных инвесторов, преимущественно европейских.

Но вернемся к "смете" войны.

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Допустим, расходы на войну составят для Запада 400 млрд дол. Но профит в виде природных ресурсов — 9 трлн дол или более чем в 20 раз больше. Немалый Х.

Но здесь возникает ряд факторов неопределенности. Как завершить войну, как получить доступ к ресурсам, как контролировать их в течение 50 лет, нужны ли они вообще будут Западу и т.д.

Именно поэтому фактор этих ресурсов является для Запада, чем-то вроде "золота Рейна" из саги о Нибелунгах. Для его получения нужно убить дракона, и не факт, что это "золото" принесет счастье, а не проклятье. Зигфриду, вон, не повезло…

Поэтому, стратегия Запада в части трат на войну более рациональна: заправляем бак Украине до отсечки. А отсечка — это сумма заблокированных российских активов.

Недовольство США в части распределения финансовой нагрузки войны тоже можно объяснить через призму российских активов: в США их почти нет, все сконцентрировано в ЕС и вложено в евро, преимущественно в еврооблигации европейских стран. То есть эти деньги пошли на финансирование дефицита бюджета ЕС. Это одна из причин, почему Трамп хочет переложить на ЕС основной груз финансирования Украины.

И возвращаясь к статье в Bild.

Общий перечень наших наиболее ценных ресурсов определен, в целом, верно. Это именно те минеральные ресурсы, о которых я часто пишу. В списке — уран, титан, литий и графит.

Как видите, нет железной и марганцевой руд. Наши олигархи уже и так начали интегрировать данный ресурс в европейскую экономику. А "Черная скала" купила часть акций Полтавского ГОКа.

А наша нефть и газ Европу вообще не интересуют: мало запасов, дорого добывать и противоречит "Зеленому курсу". К 2050 году ЕС хочет потреблять 50 млрд м куб природного газа в год. То есть хватит обычного СПГ и поставок из Африки.

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