Прощание с украинским углем: почему делать это слишком рано для бедной страны

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Нужен ли Украине свой уголь, или куда движется "зеленый переход".

А начну я не с угля, а с прогноза по потреблению нефти, так как именно этот углеводород является ключевым энергетическим ресурсом, а цена на него и объем потребления — энергетическим бенчмарком.

Итак, прогноз по нефти от ОПЕК World Oil Outlook:

Общий мировой спрос на первичные энергоносители в условном нефтяном эквиваленте увеличится к 2050-му году на 24% или с прошлогодних 301 млн условных баррелей в сутки до более чем 374 млн.

Речь идет не только о нефти, но и о всех первичных энергоносителях. То есть потребление первичной энергии в мире продолжит рост, невзирая на технологии.

При этом, нефть останется ключевым энергоносителем, несмотря на снижение удельного веса в мировом энергетическом балансе с 31% до 29,3%. Как видим, снижение действительно чисто условное.

А глобальный спрос на нефть к середине столетия вырастет в среднем на почти 18 млн барр. в сутки с нынешних базовых 100-103 млн до более чем 120 млн барр. в сутки.

В этом контексте, важным остается вопрос влияния "зеленого перехода" на потребление первичных энергоресурсов в мире.

Сейчас есть два непримиримых лагеря: одни считают, что "зеленый курс" резко обвалит спрос на ископаемое топливо, другие смеются над этой гипотезой.

Мое отношение к "зеленому курсу" примерно следующее.

Распространение электромобилей не смогло убить спрос на нефть Фото: Citroen

Переход на альтернативные источники энергии, например, на электромобили, несомненно, сокращает спрос на ископаемое топливо. Но лишь в рамках общего возрастающего тренда спроса на энергию.

То есть спрос на энергетические ресурсы в мире увеличивается быстрее технологического прогресса "зеленого курса" и, тем более, быстрее реальной технической готовности и массмаркета.

Второй золотой миллиард, который появляется в Китае, формирует этот долгосрочный тренд роста спроса на энергию.

Одно дело, когда на семью из десяти человек — одна лампочка, а средство передвижения — велосипед, и совсем другое, когда средний класс в Китае (а это уже 400 млн человек) стремится к западному стандарту потребления: квартира, дом, бытовая техника, кондиционеры, две-три машины на семью, перелеты на отдых, массовое потребление товаров и услуг, для производства которых опять-таки нужна энергия, и много.

А в ближайшем будущем, в таких странах, как Индия, Индонезия, Вьетнам, Малайзия и других, появится третий золотой миллиард.

Именно это и приводит к тому, что потребление угля в мире, в целом, увеличивается. В первую очередь, за счет Китая: рост с 12 эксаджоулей в 1965 году до 136 в 2023-м. То есть — более, чем в 11 раз. Сейчас Китай — это 56% мирового потребления угля.

И это компенсировало снижение потребление угля в Европе, США и других странах мира 40 до 25 эксаджоулей, то есть потребление угля в мире упало на 15 эксаджоулей.

То есть суммарно, кроме Китая, мир сократил потребление примерно на 15 эксаджоулей, а Китай — увеличил на 124. В итоге потребление не упало, а, наоборот, резко выросло.

И такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока в мировой экономике между основными экономическими кластерами не выровняется уровень жизни.

Зеленая энергия — дорогая и ее могут позволить богатые страны, а ископаемое топливо, особенно такое, как уголь — дешевое и оно пользуется спросом в бедных.

То есть пока Азия не приблизится к Европе по уровню жизни (главным образом, в лице своих ключевых кластеров, таких как Китай, Индия, Индокитай), спрос на ископаемые виды топлива будет лишь увеличиваться, а "зеленый курс" будет лишь выполнять роль "тормоза" этого роста.

Поэтому Украине как бедной стране (давайте называть вещи своими именами) очень опасно копировать модели поведения развитых стран, особенно в части "зеленого курса".

И наш уголь, как и наша нефть, природный газ и даже торф, нам еще пригодятся. Хотя есть риск утраты наших угленосных бассейнов на востоке страны, но они еще остаются на западе.

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