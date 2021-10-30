Без метана, угля и бензина. Готова ли Украина вслед за ЕС совершить "зеленый скачок"

Украина в рамках международных соглашений обязалась сократить выбросы и постепенно уйти от использования угля и газа. Каким будет зеленый переход для страны и так ли легко экономике Украины идти за европейским курсом к солнцу и ветру.

Украина в соответствии с Обновленным (вторым) национальным определяемым взносом в Парижское соглашение по климату (НОВ2) утвердила в июле 2021 года условия по сокращению к 2030 году выбросов парниковых газов на 65% от уровня 1990 года.

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"Украину и ЕС объединяет общее стремление осуществить зеленый энергетический переход и достичь климатической нейтральности к 2050 году. Именно сегодня нужно сделать много работы для достижения такой цели", — отметил недавно Ярослав Демченков, замминистра энергетики. По его словам, задача — чтобы энергосектор был менее уязвимым и менее зависимым от ископаемых видов топлива, загрязняющих окружающую среду. И теперь Минэнерго разрабатывает новую энергетическую стратегию до 2050 года, которую в ЕС называют "час икс", или точкой отсчета. С нее (на радость Грете Тунберг) начнется светлое безуглеродное будущее.

Избавиться от пыли: модернизация украинских ТЭС

По данным исследования аналитического центра Ember, Украина находится на первом месте в Европе по выбросам в атмосферу зольной пыли (РМ10) — 72% от общего объема выбросов на континенте, на первом — по выбросам диоксида серы (SO2), 27%, и на втором — по выбросам оксидов азота (NOx), 16%. Это все — результат работы отечественных тепловых электростанций, где оборудование уже давно устарело и не соответствует европейским экологическим нормам.

Довести долю ВИЭ в энергобалансе до 25% до 2035 года Украина может. Но эксперты сомневаются, что экономике действительно нужна столь дорогая электроэнергия

Модернизация старых станций, согласно разным экспертным оценкам, может обойтись стране в сумму не менее €4 млрд. Если же ничего в направлении оснащения ТЭС новыми системами для сокращения выбросов сделано не будет, то уже в 2025 году будет нарушен Национальный план по сокращению выбросов большими сжигательными установками, и как следствие — нарушение взятых страной обязательств по международным договорам.

"Национальный план предусматривает, что украинские ТЭС будут снижать выбросы, что будут приняты меры — установка систем очистки, или же будет закрытие ТЭС", – отметил Андриан Прокип, эксперт программы "Энергетика" Украинского института будущего. По его словам, если обязательства будут нарушены, это грозит Украине появлением дополнительных пошлин на СО2 для украинских экспортеров, что неизменно скажется на конкурентоспособности товаров страны за рубежом, в первую очередь в ЕС.

На энергетическом рынке уже давно идут активные дискуссии, откуда будут взяты средства на оснащение ТЭС. Ведь сами генерирующие компании не горят желанием лезть в миллиардные долги, а государство за свой счет также не может переоборудовать в большинстве своем частные станции (за ­исключением трех станций в структуре государственной "Центрэнерго").

Если модернизация тепловых электростанций не состоится в срок (до 2025 года), то стране придется принять сложное решение об их выведении из эксплуатации. Но сделать это без появления новых блоков невозможно — сегодня ТЭС выполняют роль маневрирующих (балансирующих) мощностей. По словам Андриана Прокипа, заменить их нечем.

"Возникает вопрос: денег нет, то есть ТЭС будут закрывать, но чем их заместить, ведь у нас и так дефицит маневренных мощностей, которые могли бы быстро запускаться и подавать электро­энергию в систему. За какие средства будем проводить зеленый переход? Кто-то должен за это заплатить. В условиях нынешней ситуации на рынке все разговоры о зеленом переходе — пустая болтовня", — считает Андриан Прокип.

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Логичным выходом из ситуации стало бы срочное возведение в стране новых современных тепловых станций с высокоэффективными системами очистки.

"Тепловая генерация используется не в базе, а для балансирования на рынке. Для балансирования в мире сейчас используются накопители Energy Storage, а также технология газовых пикеров. И перед Украиной стоит задача: как наша интеграция в европейский рынок (ENTSO-E — присоединение украинской энергосистемы к европейской) и развитие накопителей и газовых пикеров способны заменить тепловую генерацию? Возможно, в течение 10–15 лет мы и заменим. А возможно, в некоторых регионах ТЭС продолжат работать, чтобы поддержать надежность энергосистемы", — рассказал Фокусу Алексей Рябчин, советник главы НАК "Нафтогаз Украины" по низко­углеродному развитию.

Впрочем, пока нет никаких предпосылок считать, что инвесторы будут строить в стране новые ТЭС. Поэтому энергетики пытаются добиться отсрочки выполнения сроков Нацплана.

"В рамках ассамблеи проводим аналитическую работу и выходим к правительству, чтобы откорректировать Нацплан в вопросе будущей остановки блоков ТЭС, так как мы сгоряча взяли на себя обязательства и теперь нужно перенести срок на пять-шесть лет. Ситуация такова, что пока уголь остается важным в балансе выработки и потребления. И план по модернизации станций будет корректироваться", — уверен Иван Плачков, экс-министр энергетики, глава Всеукраинской энергетической ассамблеи.

Без угля. Реформирование угледобывающей отрасли

Трансформация тепловой энергетики тесно связана с еще одной "головной болью" энергосектора — шахтами. Ведь климатические соглашения, которые подписала власть страны, связаны со снижением доли тепловой генерации (за январь — август 2021-го — 29,4% в структуре выработки). Это неизменно ведет к ненужности функционирования столь огромного количества шахт. То есть подталкивает правительство все ближе к реформированию отрасли.

Сегодня мировое сообщество пересмотрит стратегию развития энергетики. Развиваться ВИЭ будут, но страны откажутся от дотаций на возобновляемую энергетику экс-министр энергетики, глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков

"Будущее угольной генерации — трансформация и замена. Но нам нужен план, как именно мы будем это делать. Можно ставить вопрос о влиянии на климат, но самое важное — экономический вопрос, эта отрасль невыгодна. Наши шахты работают на таких горизонтах, где нет выгоды, оборудование устарело и надо реформировать", — уверен Алексей Рябчин. В стране действительно сформирован довольно большой госсектор по добыче угля, а большинство шахт убыточны, зарплаты шахтеров регулярно дотируются из госбюджета, а долги государства перед собственными угледобывающими предприятиями растут.

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"Абсолютно ничего в этой сфере не было сделано. Госшахты неэффективны, обеспечивают менее 10% добычи угля, их вклад в ВВП — порядка 0,3%, но это социально болезненный вопрос, и потому ни одна власть не может пойти на реформу", — считает Андриан Прокип.

Пока до реформы угольной отрасли в стране дело не дошло, но Минэнерго активно декларирует составление плана такой реформы.

"Сейчас идет активная работа с международными партнерами. Осуществляется общий анализ шахт, изучаются социально-экономические и экологические аспекты соответствующих территорий", — отметил недавно Ярослав Демченко, замминистра энергетики.

По стопам Греты Тунберг. Переход на "чистую" энергию

В Минэнерго анонсируют декарбонизацию в привязке к росту доли зеленых в энергобалансе страны. По данным министерства, за январь — август 2021 года доля станций ВИЭ в структуре выработки электроэнергии составила 8,3%. Если добавить долю гидрогенерации (которая также считается источником "чистой" энергии), то получается, что зеленые в стране вырабатывают 15,6%. Согласно плану, доля ВИЭ должна составить 25% до 2035 года, но в министерстве энергетики говорят, что справятся раньше — до 2030 года.

На модернизацию тепловых станций потребуется не менее €4 млрд, но ни в частном секторе, ни у государства этих денег банально нет

"Только на ВИЭ ни мы, ни европейцы прожить не сможем. Нужна и традиционная энергетика. Потому что если нет ветра и солнца, мы же не отключим потребление. Это могут быть гидро-, атомные, станции на газе и угле. Сегодня мировое сообщество пересмотрит стратегию развития энергетики. Развиваться ВИЭ будут, но не такими ускоренными темпами, и страны откажутся от дотаций на возобновляемую энергетику", — уверен Иван Плачков.

Основатель и совладелец холдинга "Гидроэнергоинвест-Акванова" Игорь Тынный считает, что темпы строительства новых станций ВИЭ в Украине замедлятся.

"Абсолютно нереально достичь 25% с тем подходом, что сейчас есть. Сейчас мы все еще боремся с тем, что оплата за произведенную электроэнергию не составляет 100%. На рынке не наступила стабильность, рынок разбалансирован, компании в убытках, развитие солнечной остановлено, ветровая — достраиваются старые проекты. Система аукционов не реализована. С чего вдруг здесь будут строить новые объекты?" — отмечает Игорь Тынный. Он уверен: в стране будет стагнация в развитии ВИЭ, пока власть не изменит отношение к энергорынку.

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Одна из проблем — система оплаты производителям за электро­энергию. Сегодня рассчитываться с компаниями по зеленому тарифу обязана госкомпания "Укрэнерго", долги которой перед предприятиями на 11 октября достигли 13,5 млрд грн. Кабмин уже одобрил выпуск госкомпанией зеленых облигаций на сумму до 22,8 млрд грн для погашения задолженности. Фактически речь о бюджетных средствах, которые через механизм облигаций будут переданы производителям "чистой" энергии.

"Укрэнерго" занимает деньги (выпускает облигации), но если политика не изменится (модель выплаты зеленым), за какие деньги "Укрэнерго" назад будет выкупать облигации?" — говорит Андриан Прокип. Он уверен: никакого зеленого перехода до 2035 года Украина не совершит. "Энергетический сектор находится в таких условиях, что план выглядит нереальным. И сулит лишь огромную финансовую нагрузку на потребителей", — подчеркивает Прокип.

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский считает, что экономика Украины в принципе не готова к зеленому переходу. "У нас зеленая генерация в нынешних условиях с преференциями (зеленый тариф) ведет к финансовым дисбалансам рынка. Она съедает более 25% доходов рынка, а дает в рынок 8% электроэнергии. Развивать зеленую генерацию нам сейчас не надо. Европейский опыт показывает, что зеленая генерация дотировалась за счет потребителей всегда, но там потребитель "жирнее", — объясняет Землянский.

Когда отменят бензин. Национальная транспортная стратегия Украины

Кроме энергетического сектора и промышленности декарбонизация также планируется и в секторе транспорта. Пока на уровне законопроекта собираются с 2027 года ввести поэтапный запрет на ввоз и первичную регистрацию в Украине автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), а с января 2030 года — запрет новых и подержанных бензиновых и новых дизельных авто. Это все созвучно с Национальной транспортной стратегией до 2030 года. Также отказ от ДВС прописан в европейской директиве 2009/33/ЕС "О поддержке экологически чистых и энергоэффективных транспортных средств авто­мобильного транспорта", в утвержденном плане European Green Deal.

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В Украине пока продажи электромобилей идут не слишком резво — за девять месяцев 2021 года зарегистрировано 6,1 тыс. авто, а всего в стране официально колесят около 30 тыс. таких машин. Эксперты подчеркивают: пока инфраструктура страны слабо подготовлена к полному переходу на электродвигатели. Однако со временем все необходимое для электрокаров, включая развитые сети зарядных станций, будет создано.

"Как бы мы ни хотели, решения приняты, есть обязательства, в том числе по Соглашению об ассоциации с ЕС. Инвестиции придут, станции построят, и чем больше будет станций, тем больше будет электрокаров", — считает Олег Назаренко, генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров.

Впрочем, если частный легковой автопарк страны более-менее активно может перейти в зеленый мир, то о бизнесе страны так сказать нельзя: огромное количество грузового и спецтранспорта на бензиновых и дизельных двигателях вряд ли получится столь же быстро и безболезненно вывести из эксплуатации, заменив современными и экологичными электричками. Как станут стимулировать бизнес ориентироваться на экологию, пока данных нет, но в Национальной транспортной стратегии говорится, что в Украине будут внедрены госпрограммы развития электрического транспорта, а перевозчиков будут мотивировать использовать гибридный транспорт.