Зима близко. Ждет ли Украину топливный кризис из-за экстремальных холодов

Европе в целом и Украине в частности предрекают суровую зиму. Это особенно неприятно на фоне растущих цен на энергоносители. Фокус задался вопросом, насколько стоит доверять таким прогнозам.

"На Украину надвигается самая суровая зима столетия". Такие заголовки встречались в СМИ в ноябре 2020 года. Тогда метеорологи из разных стран прогнозировали Европе морозы -25–30°C. Первыми о лютой зиме заговорили британские климатологи. Они обнаружили повышение температуры в Атлантическом океане на доли градуса, рассчитали отклонение океанических течений и направления воздушных потоков и пришли к выводу, что половина Европы рискует замерзнуть. Климатологам поверили: многие европейские страны увеличили объемы закупки природного газа на 5–10%. Однако прогнозы не сбылись. Согласно отчету Всемирной метеорологической организации, 2020-й для Европы стал одним из трех самых теплых годов за всю историю наблюдений.

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Разные прогнозы. Какой будет зима 2021–2022 годов?

В этом году Европе опять обещают холодную зиму. Так, агентство Bloomberg опубликовало прогнозы климатологов, утверждающих, что зимой Северное полушарие накроют сильные морозы. Американские ученые считают, что Полярный вихрь — пояс ветров на севере планеты, который "запирает" в приполярных районах Земли холодные массы воздуха — может ослабнуть. Если это произойдет, увеличится вероятность того, что арктический воздух вырвется на территорию Северной Америки, Европы и Азии, принося с собой резкие похолодания. На фоне стремительного роста стоимости природного газа Bloomberg отмечает, что если прог­нозы климатологов сбудутся, то счета за отопление станут астрономическими, а энергетический кризис разрастется с новой силой.

Если Полярный вихрь ослабнет, высока вероятность того, что арктический воздух вырвется на территорию Северной Америки, Европы и Азии

В конце сентября Вазира Мартазинова, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН, спрогнозировала, что зима 2021–2022 годов будет непостоянной, но стремящейся к похолоданию. Температура воздуха начнет опускаться с середины ноября и в северных регионах к концу месяца достигнет -10°C. При этом, по мнению Мартазиновой, в целом для Украины наступающая зима окажется мягче прошлой.

Долгосрочные прогнозы погоды: сложный процесс

Татьяна Адаменко, начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины, также не ждет экстремально холодной зимы, но подчеркивает, что делать такие прогнозы — дело неблагодарное.

"Мы говорим о долгосрочном прогнозе за два месяца до начала зимы. Таких надежных прогнозов нет нигде в мире. Конечно, есть какие-то вероятностные характеристики, но достоверность столь долгосрочных прогнозов очень низкая, у нас априори даже реального месячного прогноза по дням не существует, — поясняет Фокусу Татьяна Адаменко. — Долгосрочное прогнозирование — это очень сложный процесс. В моделировании таких прогнозов должны быть заложены параметры текущей погоды с метеостанций всего мира. Но и этих данных для корректного моделирования недостаточно, потому что на планете есть огромные лесные и горные массивы, а также океаны, где наблюдения не ведутся".

Если прогнозы сбудутся, счета за отопление станут астрономическими, а энер­гетичес­кий кризис разрастется с новой силой

По мнению Адаменко, в ближайшие десятилетия существующая система моделирования долгосрочных прогнозов не изменится. И так будет до тех пор, пока во всем мире не станут использовать новые технологии, например, дистанционного реагирования, позволяющие автоматически снимать метеорологические показатели без вмешательства человека.

"Что касается будущей холодной зимы, то это ежегодные страшилки. На сегодня мы имеем прогноз лишь на октябрь, который говорит о том, что температура воздуха будет в пределах средней многолетней. Это значит, что, например, в Киеве в октябре средняя температура составит +7°C. В середине месяца она может достигнуть и +20°C, и -10°C. Но для октября все это — нормальные температуры", — говорит Татьяна Адаменко.

Отопительный сезон 2021/2022. Реальная проблема

Как бы там ни было, подготовка к отопительному сезону в Украине происходит не без проблем.

"В этом году в подземные хранилища закачано газа на 40% меньше, чем в прошлом, угля на складах — на 30% меньше. Если будет холодная зима, у нас могут возникнуть серьезные проблемы. Уже сейчас ряд мэрий и объединенных территориальных громад заявляют, что школьные каникулы будут длиться дольше, чем обычно, — до месяца. Это позволит сократить потребление газа", — говорит Фокусу Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг. По его словам, в Украине в течение года добывают всего 8 млрд куб. м природного газа, этого стране хватить лишь в условиях теп­лой зимы.

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