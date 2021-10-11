Зима близько. Чи чекає Україну паливна криза через екстремальні холоди

Європі в цілому й Україні зокрема пророкують сувору зиму. Це особливо неприємно на тлі підвищених цін на енергоносії. Фокус задався питанням, наскільки варто довіряти таким прогнозам.

"На Україну насувається найсуворіша зима століття". Такі заголовки траплялися в ЗМІ в листопаді 2020 року. Тоді метеорологи з різних країн прогнозували Європі морози -25-30°C. Першими про люту зиму заговорили британські кліматологи. Вони зафіксували підвищення температури в Атлантичному океані на частки градуса, розрахували відхилення океанічних течій і напряму повітряних потоків і дійшли висновку, що половина Європи ризикує замерзнути. Кліматологам повірили: багато європейських країн збільшили обсяги закупівлі природного газу на 5-10%. Однак прогнози не збулися. Згідно зі звітом Всесвітньої метеорологічної організації, 2020-й для Європи став одним із трьох найтепліших років за всю історію спостережень.

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Різні прогнози. Якою буде зима 2021-2022 років?

Цьогоріч Європі знову обіцяють холодну зиму. Так, агентство Bloomberg опублікувало прогнози кліматологів, які стверджують, що взимку Північну півкулю накриють сильні морози. Американські вчені вважають, що Полярний вихор — пояс вітрів на півночі планети, який "замикає" в приполярних районах Землі холодні маси повітря — може ослабнути. Якщо це станеться, збільшиться ймовірність того, що арктичне повітря вирветься на територію Північної Америки, Європи й Азії, приносячи із собою різкі похолодання. На тлі стрімкого зростання вартості природного газу Bloomberg зазначає, що якщо прогнози кліматологів збудуться, то рахунки за опалення стануть астрономічними, а енергетична криза розростеться з новою силою.

Якщо Полярний вихор ослабне, висока ймовірність того, що арктичне повітря вирветься на територію Північної Америки, Європи та Азії

Наприкінці вересня Вазіра Мартазінова, завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН, спрогнозувала, що зима 2021-2022 років буде непостійною, але прагне до похолодання. Температура повітря почне опускатися із середини листопада і в північних регіонах до кінця місяця досягне -10°C. При цьому, на думку Мартазінової, в цілому для України прийдешя зима виявиться м'якішою, ніж минула.

Довгострокові прогнози погоди: складний процес

Тетяна Адаменко, начальниця відділу агрометеорології Гідрометцентру України, також не чекає екстремально холодної зими, але підкреслює, що робити такі прогнози — справа невдячна.

"Ми говоримо про довгостроковий прогноз за два місяці до початку зими. Таких надійних прогнозів немає ніде в світі. Звичайно, є якісь ймовірні характеристики, але достовірність настільки довгострокових прогнозів дуже низька, у нас апріорі навіть реального місячного прогнозу по днях не існує, — пояснює Фокусу Тетяна Адаменко. — Довгострокове прогнозування — це дуже складний процес. У моделюванні таких прогнозів повинні бути закладені параметри поточної погоди з метеостанцій всього світу. Але і цих даних для коректне моделювання недостатньо, тому що на планеті є величезні лісові та гірські масиви, а також океани, де спостереження не ведуться".

Якщо прогнози справдяться, рахунки за опалення стануть астрономічними, а енергетична криза розростеться з новою силою

На думку Адаменко, в найближчі десятиліття наявна система моделювання довгострокових прогнозів не зміниться. І так буде до тих пір, поки у всьому світі не почнуть використовувати нові технології, наприклад, дистанційного реагування, що дозволяють автоматично отримувати метеорологічні показники без втручання людини.

"Що стосується майбутньої холодної зими, то це щорічні страшилки. На сьогодні ми маємо прогноз лише на жовтень, який говорить про те, що температура повітря буде в межах середньої багаторічної. Це означає, що, наприклад, у Києві в жовтні середня температура складе +7°C. У середині місяця вона може досягти і +20°C, і -10°C. Але для жовтня все це — нормальні температури", — говорить Тетяна Адаменко.

Опалювальний сезон 2021/2022. Реальна проблема

Як би там не було, підготовка до опалювального сезону в Україні відбувається не без проблем.

"Цьогоріч у підземних сховищах закачано газу на 40% менше, ніж у минулому, вугілля на складах — на 30% менше. Якщо буде холодна зима, у нас можуть виникнути серйозні проблеми. Уже зараз низка мерій та об'єднаних територіальних громад заявляють, що шкільні канікули триватимуть довше, ніж зазвичай, — до місяця. Це дозволить скоротити споживання газу", — говорить Фокусу Олег Попенко, голова Союзу споживачів комунальних послуг. За його словами, в Україні протягом року видобувають всього 8 млрд куб. м природного газу, цього країні вистачити лише в умовах теплої зими.

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