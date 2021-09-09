Климат, который мы заслужили. Как Украина переживет глобальное потепление

Влияние человека на климатическую систему планеты достигло угрожающего уровня. И количество погодных бедствий с каждым годом будет увеличиваться.

В этом году украинцы переживали лето погодных рекордов: периоды аномальной жары в июне и июле, затем резкое похолодание в августе, когда ночная температура на севере страны снижалась до +9°С. Только в Киеве Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского за июнь-июль насчитала 14 температурных рекордов, при этом в июле температура была выше климатической нормы на 3,3°С.

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Погодные аномалии стали глобальным феноменом. Об этом свидетельствуют наводнение в Германии, пожары в Греции и Турции, жара в Канаде и Скандинавии. Более того, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США заявило, что июль 2021-го стал самым жарким месяцем за всю историю климатических наблюдений в мире.

Изменение климата коснется в первую очередь тропических стран: через 20–30 лет температура там может превысить +50°С

"Масштаб недавних изменений климатической системы в целом, нынешнее состояние многих ее элементов — беспрецедентные за многие тысячи лет", — констатирует группа из более чем 200 ученых, которые в августе опубликовали самый свежий, шестой отчет IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change — Межправительственная группа экспертов по изменению климата). Это самое авторитетное объединение в этой сфере в мире, созданное в 1988 году ООН, а в 2007-м получившее Нобелевскую премию мира вместе с американским политиком Элом Гором. Отчеты IPCC являются научной основой для политических решений в сфере изменения климата, как это было с Парижским соглашением. Документ 2021 года станет ориентиром для климатической конференции ООН, которая пройдет в Глазго в ноябре.

Обычно осторожные в оценках ученые сейчас бьют тревогу: нынешние темпы глобального потепления могут привести к необратимым изменениям в климатической системе. К такому выводу группа IPCC пришла, проанализировав 14 тыс. научных исследований о состоянии окружающей среды по всему миру. Выводы группы представлены как несколько иллюстративных сценариев изменения климата, в зависимости от того, какими темпами будет повышаться температура на Земле. Все они малоутешительны.

Погодные рекорды и планетарный озноб

По данным IPCC, нынешний уровень глобального потепления +1,1°С. Но это усредненное значение: на суше температура составляет 1,59°С, а в океане, который медленнее нагревается, — 0,88°С. Говоря об уровне глобального потепления, ученые имеют в виду не погоду за окном, а многолетнюю среднюю температуру и оперируют они данными длительных измерений на тысячах станций Земли. Всемирная метеорологическая организация получает информацию от наземных и надводных станций, спутников и даже кораблей и самолетов, которые совершают коммерческие рейсы и измеряют температуру за бортом.

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"Для понимания важности температуры можно провести медицинскую аналогию. Когда человек заболел, первое, что спрашивает врач, — это температура, так как она является первым показателем воспалительного процесса. Точно так же повышение глобальной температуры воздуха — признак неполадок в климатической системе. При повышении температуры на один градус у человека начинается озноб, ему плохо, если на два градуса, то это рубеж, за которым начинаются изменения, могущие быть необратимыми, поэтому нужно срочно лечиться", — говорит Светлана Краковская, климатолог, одна из трех украинских ученых, которые впервые вошли в группу ведущих авторов шестого оценочного отчета IPCC.

Как объясняет Краковская, глобальная температура — стабильный астрономический показатель Земли, в доиндустриальное время, то есть до 1900 года, ее колебания не превышали 0,5°С. Однако уже в 1960-е этот показатель начал расти — вместе с интенсивной индустриализацией и послевоенным восстановлением производства.

Чтобы формировать средние показатели температуры, которые принимаются за климатическую норму, ученые оперируют 30-летними периодами, последний из которых закончился в 2020-м, в этом году начинается новый климатический период. Но особенность последних 40 лет в том, что каждое последующее десятилетие было теплее предыдущего. Поэтому сейчас климатологи говорят уже о декадных нормах, ведь изменения климата ускорились.

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Один градус из 1,1°С глобального потепления — это "заслуга" человечества. Использование ископаемых источников энергии и, как следствие, выбросы в атмосферу привели к тому, что в атмосфере стал накапливаться СО2, углекислый газ. Это один из самых опасных парниковых газов, поскольку океан и растительность поглощают его лишь на 70-75%. Для сравнения — в доиндустриальный период концентрация углекислого газа в атмосфере была 280 частиц на миллион, сейчас — 410 частиц при безопасной норме 350.

"По данным палеоклиматологов, такой концентрации углекислого газа на Земле не было по крайней мере в последние 2 млн. лет. За время после начала индустриальной революции она росла беспрецедентно быстро", — отмечает Светлана Краковская.

Катаклизм как норма: сценарии глобального потепления

Авторы отчета IPCC в своих оценках опирались на пять иллюстративных сценариев глобального потепления, спрогнозировав, насколько будет повышаться температура, в зависимости от выбросов углекислого газа. Два сценария предполагают повышение уровня выбросов вплоть до их удвоения к 2050 году, один — умеренный, фиксирующий сложившуюся на данный момент ситуацию, еще два сценария рассчитаны на случай снижения уровня выбросов. Однако результаты малоутешительны при любом варианте.

"Температура поверхности Земли продолжит повышаться как минимум до середины столетия во всех рассмотренных сценариях", — отмечают авторы отчета. По их расчетам, при высоком уровне выбросов температура может повыситься на 1,9°С к 2040 году, на 3°С — к 2060-му, и на 3,3–5,7°С — к 2100 году. Надежду дает лишь один сценарий — резкое снижение выбросов углекислого газа в атмосферу, при котором глобальная температура может упасть ниже 1,5°С, но это случится лишь к концу столетия.

Законодательно прописывать меры адаптации и внедрять их нужно уже сейчас, поскольку количество климатических бедствий с каждым годом будет увеличиваться

"Климатическая система инерционна, она в целом была относительно стабильной по мере развития человечества. Но диоксид углерода не только парниковый газ, то есть такой, который способствует нагреву атмосферы, но он еще и долго, столетиями, может в ней пребывать, поскольку не весь поглощается океанами и растительностью. Даже если сегодня мы сведем выбросы к нулю, то лишь через 20 лет почувствуем изменения. Сейчас мы вышли на уровень, когда паводки века случаются каждые десять лет. Чтобы вернуться к тому состоянию климатической системы, в котором она находилась сто лет назад, нужны десятки, а для ледников и уровня моря – сотни и тысячи лет", — объясняет Светлана Краковская.

Составляя сценарии, ученые выделили несколько климатических факторов влияния — явлений, которые вызывают глобальное потепление, и которые потом влияют на человека и экосистемы. Это тепловые волны на суше и на море, интенсивные осадки или засухи, состояние ледового покрова. Наиболее вероятным сценарием на ближайшие десятилетия прогнозисты считают усиление экстремальных погодных явлений, которые будут проявляться по-разному в разных регионах и происходить с различной интенсивностью, поскольку климатическая система разбалансирована и стала еще менее предсказуемой. Поэтому наряду с увеличением периодов жаркой, пожароопасной, засушливой погоды в одних странах, станет больше ливней и паводков в других, также уменьшится количество морозных дней.

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Изменение климата будет касаться в первую очередь тропических стран: по прикидкам ученых, через 20–30 лет там сформируется такой климат, аналогов которому не было за все время существования Земли: температура может превышать +50°С. В этом смысле Украина находится в более выгодном положении. Как объясняет Светлана Краковская, наша страна расположена далеко от океанов, повышение их уровня не будет влиять на нас так сильно, как на страны юго-западной Азии, северной Европы или Ближнего Востока. Также Украина далека от "сибирского антициклона", который формирует резко континентальный климат с сильными морозами зимой и жарким летом. В то же время Украина климатически имеет две больших зоны: северо-западную с большим количеством осадков, и юго-восточную с малым количеством осадков, и, как следствие, риском подтоплений в первой и засух и опустынивания во второй. Кроме того, при повышении уровня Черного моря может затопить прибрежные населенные пункты, а это грозит переселением около 75 тыс. человек.

Тушим пожар в условиях погодных аномалий

Учитывая угрожающий масштаб изменения климата, в мире принимают стратегии адаптации к нему как на межгосударственных, так и на национальных уровнях. К примеру, в ЕС такую стратегию приняли еще в 2013 году с указанием уязвимых точек в различных отраслях экономики, социальной сфере и окружающей среде. В этом году Евросоюз обновил стратегию с акцентом на то, что пора переходить от аналитики к действиям и внедрять наиболее эффективные меры адаптации.

"В Украине нет политики адаптации к изменениям климата. Собственно, реагирование на стихийные бедствия имеет точечный характер и сосредоточено на борьбе с последствиями, а для предупреждения климатических угроз делается очень мало", — говорит Виктория Яшкина, эколог, нацио­нальный координатор проекта ЕС/ПРООН EU4CLimate.

По данным палеоклиматологов, такой концентрации углекислого газа на Земле, как сейчас, не было в последние 2 млн. лет

Руководство Украины обратило внимание на проблему, президент Владимир Зеленский в конце июля подписал Стратегию внешнеполитической деятельности, где указана и сфера изменения климата. 20 августа Роман Абрамовский, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов, пообещал в ближайшее время вынести на рассмотрение правительства проект Стратегии экологической безопасности и адаптации к изменению климата до 2030 года. Виктория Яшкина с коллегами участвовала в создании этого документа. Она также разрабатывает методологии для украинских ведомств, чтобы определить риски и уязвимости в той или иной отрасли. Как отмечает Яшкина, это нужно делать быстро, поскольку у Украины нет столько времени, сколько было у Евросоюза. Законодательно прописывать меры адаптации и внедрять их нужно уже сейчас, так как количество климатических бедствий с каждым годом будет увеличиваться.

По мнению эколога, Украина может воспользоваться эффективными решениями и практиками европейских стран. В их стратегиях меры адаптации разделены на три вида: серые, зеленые и мягкие.

Серые — это инфраструктурные решения, к примеру, постройка дамб, чтобы противодействовать затоплению.

— это инфраструктурные решения, к примеру, постройка дамб, чтобы противодействовать затоплению. Зеленые — природоориентированные решения, например, высаживание деревьев на склонах, чтобы предотвратить эрозию почв.

— природоориентированные решения, например, высаживание деревьев на склонах, чтобы предотвратить эрозию почв. Мягкие меры проводятся на политическом и социальном уровнях, это могут быть экономические стимулы для использования климатически устойчивых технологий, а также кампании по информированию граждан о том, как они могут адаптироваться к изменениям климата.

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Эти меры можно комбинировать и выстраивать долгосрочные стратегии адаптации для каждой сферы экономики. К примеру, в сельском хозяйстве, важной для Украины отрасли, актуальны современные системы орошения из-за возможных засух. В животноводстве можно строить специальные комплексы, где животные смогут пережидать жару. Среди возможных зеленых решений Виктория Яшкина называет компостирование и агролесничество — высадку деревьев по периметру полей, чтобы тень защищала растения от палящих лучей солнца. Мягкими мерами адаптации может быть страхование фермерского урожая от последствий изменений климата и информирование о том, какие растения можно выращивать в новых климатических условиях.

Решения по адаптации могут быть разными и включать как дорогостоящие инфраструктурные проекты, так и простые решения. Яшкина приводит как пример программу "Большого строительства": при ее реализации стоит заложить такие строительные нормы, чтобы строящиеся дороги не разрушались от жары, а новым школам не грозили паводки.

Погодное неравенство: для кого особенно опасны тепловые волны

Изменение климата становится еще одним фактором социального неравенства. Еще с 1980-х ученые говорят о климатических беженцах, людях, которые вынуждены переезжать и начинать жизнь с нуля из-за стихийных бедствий. По данным Всемирной метеорологической организации, за последние десять лет в мире ежегодно меняли место жительства 23 млн человек, большинство из них стали мигрантами в собственной стране. В Украине тоже могут появиться климатические мигранты — люди, которые будут убегать от затоплений на юге страны, от засух в центре или от паводков в Карпатах. По словам Виктории Яшкиной, государственные учреждения к этому не готовы, нет даже механизмов учета таких людей. Нет и способов финансирования: министр Роман Абрамовский заявил, что концепция Украинского климатического фонда только готовится.

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Изменения климата ударят и по малообеспеченным группам населения, а также по пожилым людям.

"Они не смогут отложить средства, чтобы переоборудовать дома из-за изменений климата или даже установить кондиционеры. Менее обеспеченные люди часто работают на открытом воздухе и больше подвержены влиянию перепадов температур и загрязнения воздуха. Также они чаще пользуются общественным транспортом, где нет охлаждающего оборудования", — отмечает Виктория Яшкина.

По мнению эксперта, важным шагом в адаптации украинцев к изменениям климата могут стать информационные кампании, в том числе Минздрава и Центра общественного здоровья, к примеру, о том, чем опасны тепловые волны и как их пережидать. В мире уже есть такая практика: в лондонском метро в 2013–2016 годах проходила рекламная кампания, в рамках которой горожан призывали носить с собой воду в жару.