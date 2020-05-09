От мигрени до инфаркта. Как выжить метеозависимым при глобальном изменении климата

За последние 25 лет темпы глобального потепления ускорились. Температура воздуха и воды растет с каждым десятилетием, а 2015, 2016 и 2017 годы стали самыми жаркими за всю историю метеорологических наблюдений. Сегодня в Украине уже видны первые признаки влияния изменения климата, начиная с аномально теплой зимы и заканчивая обмелением рек по всей стране. Но, помимо рисков для природы, потепление наносит удар и здоровью людей. Как метеозависимым адаптироваться к условиям глобального изменения климата, выяснил Фокус.

Тревожно на душе

Слабость, одышка, повышение или понижение артериального давления, боль в суставах, бессонница, мигрень – симптомы, от которых страдают многие в связи с изменениями атмосферного давления, повышенной влажностью, резкими перепадами температур и грозами. Такую реакцию организма на погоду принято называть метеозависимостью. Но врачи уверяют, что это не диагноз, а лишь симптом хронического заболевания.

"Очень часто пациенты жалуются на то, что чувствуют себя разбитыми, уставшими из-за погоды. Также повторяются жалобы на головную боль. Но такого диагноза, как метеозависимость, не существует. Да, часто мы наблюдаем метеопатические реакции чувствительности к изменениям атмосферного давления, температурным колебаниям. Но эти реакции очень часто встречаются при астеническом синдроме, у пациентов с мигренями, у людей с сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями", – рассказывает Фокусу невролог-психотерапевт Людмила Пидкуймуха.

Врач подчеркивает – состояние метеозависимости является вторичным, возникшим на фоне какого-то заболевания. Например, у страдающих мигренями при перепадах температуры наблюдается учащение приступов, но это характерно не для всех. У людей с повышенным артериальным давлением случаются гипертонические кризы. Конечно, и здоровому человеку будет дискомфортно от резких перепадов температуры, но в основном к сильному недомоганию это не приводит. Метеозависимость, как правило, наблюдается при заболеваниях сердечно-сосудистой или нервной системы, астме, артрите, которые усугубляются внешним триггером, в частности погодным фактором.

"Здесь очень важен и психологический фактор – стрессоустойчивость. Люди с астеническим синдромом, отличающиеся раздражительностью, постоянной и быстрой утомляемостью, головокружениями, очень часто метеозависимы. Также склонны к метеозависимости пациенты с тревожными расстройствами. Уже доказана метеочувствительность у людей с заболеваниями щитовидной железы и у болеющих сахарным диабетом", – продолжает невролог-психотерапевт.

Перепады атмосферного давления вызывают естественное изменение давления в сосудах и тканях. Так, при падении давления развивается гипоксия, то есть снижение уровня кислорода в тканях, что и приводит к головокружению, тошноте, сердечным и головным болям. С повышением атмосферного давления повышается и давление артериальное, усиливается кровоток, что тоже может привести к недомоганию, и порой серьезному.

Метеозависимость и суставы

Статистические данные по метеозависимости или весьма ограничены, или вовсе отсутствуют – это ведь не диагноз. Однако существуют данные по ее отдельным симптомам. Из них самый распространенный – головная боль.

По данным ВОЗ, распространенность головной боли среди взрослых людей (с клиническими проявлениями, по меньшей мере, один раз на протяжении последнего года) составляет около 50%.

1,7-4% взрослого населения мира страдает от головной боли, продолжающейся 15 или более дней ежемесячно. Несмотря на различия по регионам, такие боли являются всемирной проблемой, поражающей людей независимо от возраста, расы, уровня доходов и географического района.

Например, в США с жалобами на головные боли ежегодно обращаются к врачам порядка 45 млн человек, при этом половина из них уверяет, что именно перемена погоды является важнейшим триггером. Еще в 2015 году японские ученые провели исследование: 34 пациента с хроническими мигренями под контролем врачей вели дневники своего состояния. Все они неплохо чувствовали себя при показателе 1013 гектопаскалей ( 759,8 мм ртутного столба), и такое атмосферное давление было принято за стандарт. Но стоило атмосферному давлению снизиться всего на 6-10 гектопаскалей – у пациентов тут же возникали мигрени.

Также на метеозависимость часто жалуются люди, страдающие ревматоидным артритом. Они уверяют, что ощущают усиление боли в суставах при приближении дождя, штормовой погоды в результате изменения атмосферного давления. Выражение: "колени крутит – будет дождь" сегодня можно услышать не только от людей пожилого возраста, а даже от спортсменов, перенёсших травмы. И долгое время не находили корреляции между изменениями погоды и симптомами артрита, но в 2014 году голландские ученые все же смогли доказать обратное.

Они в течение двух лет наблюдали за пациентами, страдающими артритом бедренных суставов, и, сравнив записи об их состоянии с метеорологическими данными за тот же период, обнаружили, что, действительно, между ними есть корреляция. Изменения в состоянии не были драматическими, но явно прослеживались. Сила боли увеличивалась на 1 пункт на каждые 10% повышения влажности. Функционирование суставов ухудшалось на 1 пункт на каждые 10 гектопаскалей повышения атмосферного давления. По мнению экспертов, изменения атмосферного давления могут повлиять на давление внутри сустава, в котором находятся чрезвычайно чувствительные нервные окончания, что может приводить к усилению боли.

Глобальное потепление увеличивает смертность

По данным Всемирной организации здравоохранения, одним из наиболее заметных проявлений изменения климата и глобального потепления является возрастание частоты и интенсивности периодов чрезмерной жары. По сведениям, полученным из 12 европейских стран, в период рекордно высоких температур летом 2003 г . зарегистрировано свыше 70 тыс. случаев избыточной смертности (в сравнении с аналогичным периодом предыдущих лет). К тому же из-за высокой температуры в воздухе повышаются уровни озона и других загрязнителей, что усугубляет сердечно-сосудистые и респираторные заболевания.

Во время сильной жары возрастают уровни пыльцы растений и других аэроаллергенов. Они могут провоцировать астму, от которой страдает около 300 млн человек. Ожидается, что продолжающееся повышение температуры усилит это бремя.

Согласно оценке ВОЗ, изменение климата, как ожидается, вызовет порядка 250 тыс. избыточных смертей в год в период с 2030-го по 2050 год.

В масштабах Европейского союза на период 2071-2100 гг. при ожидаемом росте средней глобальной температуры на 3°С прогнозируется 86 тыс. случаев избыточной смертности ежегодно. Для лиц пожилого возраста наибольший риск смертельного исхода составит не только тепловой удар, но и сердечно-сосудистые события.

К слову, болезни сердца и сосудов на сегодняшний день основная причина смерти людей во всем мире. По данным ВОЗ, от инфарктов, инсультов и других заболеваний этой группы каждый год умирает почти 18 млн человек, это 31% всех смертей на планете.

Контрастный душ и женьшень

Да, метеозависимость не болезнь, но это признак того, что в организме происходят серьезные и опасные процессы, которые способны усугубиться, реагируя на климатические изменения.

Основной и главный совет для облегчения метеочувствительности – лечить то заболевание, которое к ней приводит.

"Существуют препараты адаптогены, типа женьшеня и элеутерококка, способные помочь, но еще раз подчеркну – метеозависимость возникает на фоне чего-то. Поэтому важно обратиться к врачу, который даст рекомендации для коррекции основного заболевания или синдрома, будь то астения, мигрень или другие", – говорит невролог-психотерапевт Людмила Пидкуймуха.

Также есть и некоторые рекомендации, касающиеся образа жизни. Большая часть недомоганий, связанных с погодой, вызвана слабостью сосудов, так что именно их нужно укреплять. Для этой цели хороши меры закаливания: контрастный душ, обливания и обтирания холодной водой. Бег трусцой, активная ходьба, походы на природу, плавание в водоемах, занятия в спортзале – все эти составляющие здорового образа жизни также укрепят организм и снизят метеочувствительность. Полноценный сон 7-8 часов – одна из главных рекомендаций, плюс вместо кофе травяной чай. Курс массажа и релакс-терапия (йога, медитация) также способствуют улучшению состояния при температурных перепадах. Но все это должно быть в комплексе с лечением основного заболевания.