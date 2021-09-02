"Химия разговоров" и реальные результаты. С чем вернется из США в Украину Владимир Зеленский

Результатами "мужского разговора" между Байденом и Зеленским являются отсутствие прорывных договоров и каких то гарантий безопасности Украине со стороны США, при огромном количестве общих и ничего не значащих в практической плоскости слов, намерений и "соглашений". Начнем с денег.

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Что по "бабкам"? "Укроборонпром" подписал с американскими компаниями три соглашения на 2,5 млрд долларов. Очень надеюсь, что из этих соглашений что-то получится. В будущем. На первый взгляд выглядит безопасно.

США выделяют Украине новый транш военной помощи в 60 млн долларов(стоимость трех американских военных вертолетов — Ред). Тут самое главное — понимать, что деньги выделяемые нам, "попадут" в Украину только в виде товара оборонного назначение. Например, пойдут на закупку ПТРК "Джавелин". Ждем.

В присутствии президента Зеленского, в Вашингтоне было подписано рамочное (!) соглашение между нашим Минобороны и Пентагоном, которое предусматривает усиление сотрудничества между двумя государствами в сфере обороны.

О чем соглашение:

подтверждение непоколебимой поддержки со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины;

осуждение российской оккупации Крыма и агрессии на востоке страны;

определение дальнейших шагов взаимодействия оборонных ведомств для повышения военного потенциала и готовности Украины к сохранению территориальной целостности, прогресса на пути совместимости с НАТО и содействие региональной безопасности;

подтверждение постоянной поддержки права Украины определять свой будущий внешнеполитический курс, независимый от внешнего вмешательства, в частности, в стремлении Украины ко вступлению в НАТО.

Далее. Для достижения указанных целей до декабря 2026 года(!), двусторонние оборонные отношения будут сосредоточены на следующих принципах:

двустороннее сотрудничество в области безопасности;

поддержка США, включая полноценную программу тренировок и учений, которые эффективно помогают Украине противодействовать российской агрессии;

проведение Украиной реформ в секторе обороны в соответствии с принципами и стандартами НАТО, содействие выполнению положений стратегии развития оборонной промышленности и реализации реформ с целью удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины;

углубление сотрудничества в Черноморском регионе с целью обеспечения свободы судоходства и эффективного противодействия угрозам и вызовам во всех сферах военной деятельности;

- усиление сотрудничества в области кибербезопасности;

более тесное партнерство оборонных разведывательных сообществ.

[ + – ] Никакого особого статуса стратегического партнерства Украины и США подписанное Зеленским рамочное соглашение не предусматривает даже в теории и даже в будущем.

Что тут главное. Во-первых — это "рамочное соглашение", которое в идеале предусматривает заключение полноценного договора. О договоре никакой речи нет. По крайней мере, до "достижения целей" в 2026 году. Посмотрите где мы, а где 2026 год. Далее — условия рамочного соглашения не являются окончательными и детализированными.

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Поэтому все вышеописанное без закрепления в межгосударственном договоре — просто правильные слова о "борьбе добра против зла". И все.

Никакого особого статуса стратегического партнерства Украины и США это соглашение не предусматривает даже в теории и даже в будущем. Хотя, "картинка" выглядит именно так. Но у нас многое в стране делается для "картинки" или для "бутафории". Это как раз тот случай.

Подозреваю, что именно эту мантру — о подписанных Зеленским "союзнических отношениях" с США и начнут заливать в уши массам в ОП после окончания визита в Вашингтон. Причем, будут это делать очень активно.

Во-вторых, после того, как администрация Белого Дома поступила в отношении Афганистана, который имел статус основного союзника США вне НАТО и миллиард с лишним в год на поддержку "штанов", с Вашингтоном можно уже подписывать любые "рамочные соглашения".

Серьезно. Хуже уже не будет.

Помощь в 60 млн. долларов (в том числе и в эквиваленте "Javelin") — это хорошо. Во-первых, это лучше, чем ничего, во-вторых — это, хоть и чуть меньше, чем досталось талибам, но даренному коню…вы поняли.

Далее. Экспортно-импортный банк США выдаст связанный кредит Украине в размере трех миллиардов долларов для "совместных проектов в аграрной сфере", "инфраструктуре", "энергетике и климате".

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Между прочим, этот кредит выделяется американским компаниям, которые будут тут заниматься "инфраструктурой", "климатом" и прочим, поэтому еще большой вопрос — удастся ли поживиться нашим коррупционерам. Хотя, наши имеют такой скилл, что надежда есть.

Украина получит (когда непонятно, но выглядит вкусно) несколько партий препаратов для лечения коронавируса, а также 45 млн долларов гуманитарной помощи "для пострадавших от войны на Донбассе" и прочих "гуманитарных целей". Эти деньги, если попадут к нам, конечно же будут "направлены" пострадавшим и на гуманитарные цели.

Далее — "домашние задания" о нашей нещадной "борьбе с коррупцией", которые обязалась выполнить Украина в ходе встречи Байдена и Зеленского.

продолжение судебной реформы.

избрание главы Специализованной Антикоррупционной "відповідно до найкращих міжнародних практик".

имплементацию законодательных актов для защиты действующего директора НАБУ и "забезпечення прозорого та надійного процесу відбору його наступника".

введение в практику цепочки норм по защите прав человека и прочего малоинтересного нам и очень "важного" для американцев.

Ну, знаете, это все "домашние задания", за которые нашим гаврикам не платят, а "борьбой" с самими собой мы можем заниматься десятилетиями.

Сами понимаете. Кстати, это хорошо понимают и в США.

Энергетика. В Вашингтоне был подписан меморандум между украинской компанией "Энергоатом" и американской корпорацией Westinghouse. Цель меморандума — достройка энергоблока на Хмельницкой АЭС и строительстве еще четырех блоков дополнительно. В перспективе он может привлечь в Украину до 30 млрд долларов каких-то инвестиций (Правда, непонятно откуда они придут, если "Westinghouse" несколько лет назад обьявлял о своем банкротстве. — Ред.)

Что тут главное. Это меморандум. Было бы неплохо, если бы этот меморандум превратился в конкретные контракты. Относительно недавно, подобный меморандум был подписан с южными корейцами и "воз и поныне там".

"Северный Поток -2" Помните все наши бравурные заявления о "гарантиях" и инициативы Витренко, с которыми наша делегация собиралась ехать в США? Так вот, в циничной реальности, в украино-американском заявлении никакой конкретики или каких то "гарантий" нет.

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Белый Дом не отказался от своей позиции, отображенной еще в Вашингтонской декларации, подписанной с Меркель 22 июля этого года, (всем в ОП рекомендую читать внимательно). США считают газопровод "угрозой для европейской энергетической безопасности". Это все.

Что же касается "гарантий" от Белого Дома, их нет. Есть обещание — противодействовать "попыткам Кремля использовать газопровод как геополитическое оружие".

Кстати, это же обещание, на недавней встрече с Зеленским артикулировала фрау Меркель. Так что в этом случае Байден лишь продемонстрировал солидарность словесных конструкций со своим главным европейским союзником — ФРГ.

[ + – ] Украина в лице Зеленского с делегацией наскребла в США чуток бабла в кредитах и в меморандумах, взяла на себя свои обычные "домашние задания" и пообещала "трансформироваться".

НАТО. Помните: "Пане президенте, чому ми досі не в НАТО?"

Я не знаю, задавал ли Зеленский Байдену этот острый вопрос на повышенных тонах, как обещал Арестович, но в реальности, которая не имеет ничего общего с мечтами, Владимир Александрович сказал следующее: "Ми говорили багато про це. Темі НАТО приділили багато часу. У нас є аргументи, про які ми досі не розмовляли… Я відчуваю, що президент підтримує Україну щодо надання членства в НАТО, але яким буде шлях — мені складно говорити" (с)

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Видимо, у дедушки Байдена, все-таки, были "новые аргументы", или подействовала какая то "химия", но в совместном заявлении США говорят лишь о "праве Украины выбирать внешнеполитический курс".

О конкретном отношении Вашингтона к этому "стремлению" в соглашении не говорится, говорится о некой абстрактной помощи "у проведенні реформ".

Никакой поддержки со стороны США в предоставлении Украине ПДЧ, ни даже обещаний помогать на пути к членству, ни даже протокольной фразы о том, что "однажды Украина станет членом НАТО" нет.

То есть, если вы чего то хотите, мы не можем вам запретить этого хотеть. Ну, Вы поняли.

Крым, Донбасс и Нормандский формат. Здесь все, как и ожидалось — в тексте совместного заявления нет вообще "минских соглашений", но есть "отсылка" к уставу ООН.

"США підтверджують повну підтримку міжнародним зусиллям, включно з тими, що вживаються у Нормандському форматі, спрямованим на врегулювання конфлікту, розв"язаного Росією на сході України, дипломатичним шляхом на основі міжнародного права, включно зі Статутом ООН." (с)

То есть, Вашингтон поддерживает "работу" РФ, ФРГ и Франции в рамках Нормандского формата, а если вас (Украину) что то не устраивает в "Минске", хотите что-то "перезапустить", работайте с ООН. Там сидят очень хорошие и приятные люди. Может, и помогут. Все у вас получится. Причем, мирным путем.

Что подразумевается под "мирным путем", знает наверное один дедушка Путин.

Что касается Крыма, то тут все очень расплывчато: "Сполучені Штати підтримують зусилля України у використанні Кримської платформи для зосередження міжнародної уваги та дій на гуманітарних та безпекових наслідках російської окупації Криму, з метою мирного відновлення контролю України над цією територією відповідно до міжнародного права." (с)

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Это то, что я и говорил. Создание "Крымской платформы" — является красивой, раздражающей РФ, но глупой и пустой затеей, так как теперь все западные пудели, включая сонного дедушку Байдена будут, говоря о оккупированном Крыме, показывать на "Крымскую платформу" — дескать, "вот и молодцы и продолжайте работать там".

Таким образом, тема оккупации украинской территории будет похоронена в разговорах, "панелях", песнях и фуршетах.

Итог. В сухом и глобальном "остатке" — Украина в лице Зеленского с делегацией наскребла чуток бабла в кредитах и в меморандумах, взяла на себя свои обычные "домашние задания", которые она и не собирается выполнять (и все об этом знают в США) и пообещала "трансформироваться".

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Вашингтон в лице Байдена похлопал нас по плечу, дал денег в долг, пообещал если что, выразить Путину "строгую озабоченность", рассказал о своей поддержке в отношении "территориальной целостности" и пообещал разговаривать с нами в рамках комиссии "стратегического партнерства с США", о которой тут будут рассказывать, как о величайшем достижении внешней политики Украины.

Америка же во внешней политике уже публично, открыла новую эру, согласно провозглашенной доктрине Байдена — "США не должны вести в других странах войны, подобные афганской, и тем более не должны более пытаться переделывать чужие политические институты на свой манер".

Поэтому, что касается Украины, Белый Дом будет "работать" с нами лишь в той форме, в которой это ему будет выгодно и в той форме, в которой это не будет раздражать Москву, считающую Украину своей сферой влияния и с которой у Вашингтона сейчас очень много точек "соприкосновения" в геополитике.

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