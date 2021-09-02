"Хімія розмов" і реальні результати. З чим повернеться зі США в Україну Володимир Зеленський

Результатами "чоловічої розмови" між Байденом і Зеленським є відсутність проривних договорів і якихось гарантій безпеки Україні з боку США, при величезній кількості загальних і таких, які нічого не значать у практичній площині слів, намірів та "угод". Почнемо з грошей.

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Що по "бабках"? "Укроборонпром" підписав з американськими компаніями три угоди на 2,5 млрд доларів. Маю велику надію, що з цих угод щось вийде. У майбутньому. На перший погляд виглядає безпечно.

США виділяють Україні новий транш військової допомоги 60 млн доларів (вартість трьох американських військових вертольотів — Ред). Тут найголовніше — розуміти, що гроші, які виділяються нам, "потраплять" в Україну тільки у вигляді товару оборонного призначення. Наприклад, підуть на закупівлю ПТРК "Джавелін". Чекаємо.

У присутності президента Зеленського, у Вашингтоні була підписана рамкова (!) угода між нашим Міноборони і Пентагоном, яка передбачає посилення співпраці між двома державами у сфері оборони.

Про що угода:

підтвердження непохитної підтримки з боку США суверенітету й територіальної цілісності України;

осуд російської окупації Криму та агресії на сході країни;

визначення подальших кроків взаємодії оборонних відомств для підвищення військового потенціалу і готовності України до збереження територіальної цілісності, прогресу на шляху сумісності з НАТО і сприяння регіональній безпеці;

підтвердження постійної підтримки права України визначати свій майбутній зовнішньополітичний курс, незалежний від зовнішнього втручання, зокрема, в прагненні України до вступу в НАТО.

Далі. Для досягнення зазначених цілей до грудня 2026 року (!), двосторонні оборонні відносини будуть зосереджені на таких принципах:

двостороннє співробітництво в галузі безпеки;

підтримка США, враховуючи повноцінну програму тренувань і навчань, які ефективно допомагають Україні протидіяти російській агресії;

проведення Україною реформ у секторі оборони відповідно до принципів і стандартів НАТО, сприяння виконанню положень стратегії розвитку оборонної промисловості та реалізації реформ із метою задоволення потреб Збройних сил України;

поглиблення співпраці в Чорноморському регіоні з метою забезпечення свободи судноплавства й ефективної протидії загрозам і викликам у всіх сферах військової діяльності;

посилення співпраці в галузі кібербезпеки;

тісніше партнерство оборонних розвідувальних співтовариств.

[ + – ] Ніякого особливого статусу стратегічного партнерства України та США підписана Зеленським рамкова угода не передбачає навіть в теорії і навіть у майбутньому.

Що тут головне. По-перше — це "рамкова угода", яка в ідеалі передбачає укладення повноцінного договору. Про договір не йдеться. Принаймні, до "досягнення цілей" у 2026 році. Подивіться де ми, а де 2026 рік. Далі — умови рамкової угоди не є остаточними та деталізованими.

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Тому все вищеописане без закріплення в міждержавному договорі — просто правильні слова про "боротьбу добра проти зла". І все.

Ніякого особливого статусу стратегічного партнерства України та США ця угода не передбачає навіть в теорії і навіть у майбутньому. Хоча, "картинка" виглядає саме так. Але в нас багато в країні робиться для "картинки" або для "бутафорії". Це якраз той випадок.

Підозрюю, що саме цю мантру — про підписані Зеленським "союзницькі відносини" зі США і почнуть заливати у вуха масам в ОП після закінчення візиту у Вашингтон. Причому, робитимуть це дуже активно.

По-друге, після того, як адміністрація Білого Дому вчинила з Афганістаном, який мав статус основного союзника США поза НАТО і мільярд із гаком на рік на підтримку "штанів", із Вашингтоном можна вже підписувати будь-які "рамкові угоди".

Серйозно. Гірше вже не буде.

Допомога 60 млн доларів (зокрема і в еквіваленті "Javelin") — це добре. По-перше, це краще, ніж нічого, по-друге — це, хоч і трохи менше, ніж дісталося талібам, але дарованому коневі… ви зрозуміли.

Далі. Експортно-імпортний банк США видасть пов'язаний кредит Україні у розмірі трьох мільярдів доларів для "спільних проєктів в аграрній сфері", "інфраструктурі", "енергетиці та кліматі".

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Між іншим, цей кредит виділяється американським компаніям, які будуть тут займатися "інфраструктурою", "кліматом" та іншим, тому ще велике питання — чи вдасться поживитися нашим корупціонерам. Хоча, наші мають такий скіл, що надія є.

Україна отримає (коли незрозуміло, але виглядає смачно) кілька партій препаратів для лікування коронавірусу, а також 45 млн доларів гуманітарної допомоги "для постраждалих від війни на Донбасі" й інших "гуманітарних цілей". Ці гроші, якщо потраплять до нас, звичайно ж будуть "спрямовані" постраждалим і на гуманітарні цілі.

Далі — "домашні завдання" про нашу нещадну "боротьбу з корупцією", які взяла на себе зобов'язання виконати Україна в процесі зустрічі Байдена і Зеленського.

продовження судової реформи;

обрання голови спеціалізованої Антикорупційної "відповідно до найкращих міжнародніх практик";

імплементація законодавчих актів для захисту чинного директора НАБУ і "забезпечення прозорого та надійного процесу відбору його наступника";

введення в практику ланцюжка норм щодо захисту прав людини й іншого малоцікавого нам і дуже "важливого" для американців.

Ну, знаєте, це все "домашні завдання", за які нашим гаврикам не платять, а "боротьбою" із самими собою ми можемо займатися десятиліттями.

Самі розумієте. До речі, це добре розуміють й у США.

Енергетика. У Вашингтоні був підписаний меморандум між українською компанією "Енергоатом" та американською корпорацією Westinghouse. Мета меморандуму — добудова енергоблоку на Хмельницькій АЕС і будівництво ще чотирьох блоків додатково. У перспективі він може залучити в Україну до 30 млрд доларів якихось інвестицій (щоправда, незрозуміло звідки вони прийдуть, якщо "Westinghouse" кілька років тому оголошує про своє банкрутство. — Ред.)

Що тут головне. Це меморандум. Було б непогано, якби цей меморандум перетворився на конкретні контракти. Відносно нещодавно, подібний меморандум був підписаний з південними корейцями і "віз і понині там".

"Північний Потік-2". Пам'ятайте всі наші бравурні заяви про "гарантії" та ініціативи Вітренка, з якими наша делегація збиралася їхати в США? Так ось, у цинічній реальності, в україно-американській заяві жодної конкретики або якихось "гарантій" немає.

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Білий Дім не відмовився від своєї позиції, відображеній ще у Вашингтонській декларації, підписаній з Меркель 22 липня цього року, (всім в ОП рекомендую читати уважно). США вважають газопровід "загрозою для європейської енергетичної безпеки". Це все.

Що ж стосується "гарантій" від Білого Дому, їх немає. Є обіцянка — протидіяти "спробам Кремля використовувати газопровід як геополітичну зброю".

До речі, цю ж обіцянку, на нещодавній зустрічі із Зеленським артикулювала фрау Меркель. Тож у цьому випадку Байден лише продемонстрував солідарність словесних конструкцій зі своїм головним європейським союзником — ФРН.

[ + – ] Україна в особі Зеленського з делегацією нашкрябала в США трохи бабла в кредитах і в меморандумах, взяла на себе свої звичайні "домашні завдання" і пообіцяла "трансформуватися".

НАТО. Пам'ятайте: "Пане президенте, чому ми досі не в НАТО?"

Я не знаю, чи ставив Зеленський Байдену це гостре питання на підвищених тонах, як обіцяв Арестович, але в реальності, яка не має нічого спільного з мріями, Володимир Олександрович сказав: "Ми говорили багато про це. Темі НАТО приділили багато часу. У нас є аргументи, про які ми досі не розмовляли… Я відчуваю, що президент підтримує Україну щодо надання членства в НАТО, але яким буде шлях — мені складно говорити" (с).

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Мабуть, у дідуся Байдена, все ж таки, були "нові аргументи", або подіяла якась "хімія", але в спільній заяві США говорять лише про "право України вибирати зовнішньополітичний курс".

Про конкретне ставлення Вашингтона до цього "прагнення" в угоді не йдеться, йдеться про якусь абстрактну допомогу "в проведенні реформ".

Жодної підтримки з боку США в наданні Україні ПДЧ, ні навіть обіцянок допомагати на шляху до членства, ні навіть протокольної фрази про те, що "одного дня Україна стане членом НАТО" немає.

Тобто, якщо ви чогось хочете, ми не можемо вам заборонити цього хотіти. Ну ви зрозуміли.

Крим, Донбас і Нормандський формат. Тут все, як і очікувалося — в тексті спільної заяви немає взагалі "мінських угод", але є "відсилка" до статуту ООН.

"США підтверджують повну підтримку міжнародним зусиллям, включно з тими, що вживаються у Нормандському форматі, спрямованим на врегулювання конфлікту, розв'язаного Росією на сході України, дипломатичним шляхом на основі міжнародного права, включно зі Статутом ООН." (с)

Тобто, Вашингтон підтримує "роботу" РФ, ФРН і Франції в рамках Нормандського формату, а якщо вас (Україну) щось не влаштовує в "Мінську", хочете щось "перезапустити", працюйте з ООН. Там сидять дуже хороші та приємні люди. Може, і допоможуть. Усе у вас вийде. Причому, мирним шляхом.

Що мається на увазі під "мирним шляхом", знає напевно лише дідусь Путін.

Що стосується Криму, то тут все дуже розпливчасто: "Сполучені Штати підтримують зусилля України у використанні Кримської платформи для зосередження міжнародної уваги та дій на гуманітарних і безпекових наслідках російської окупації Криму, з метою мирного відновлення контролю України над цією територією відповідно до міжнародного права." (с)

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Це те, що я і говорив. Створення "Кримської платформи" — є красивою витівкою, яка дратує РФ, але дурною і порожньою, оскільки тепер всі західні пуделі, враховуючи сонного дідуся Байдена будуть, кажучи про окупований Крим, показувати на "Кримську платформу" — мовляв, "ось і молодці й продовжуйте працювати там".

Так, тема окупації української території буде похована в розмовах, "панелях", піснях і фуршетах.

Підсумок. У сухому і глобальному "залишку" — Україна в особі Зеленського з делегацією нашкрябала трохи бабла в кредитах і в меморандумах, взяла на себе свої звичайні "домашні завдання", які вона і не збирається виконувати (і всі про це знають у США) і пообіцяла "трансформуватися".

Вашингтон в особі Байдена поплескав нас по плечу, дав грошей у борг, пообіцяв якщо що, висловити Путіну "сувору заклопотаність", розповів про свою підтримку щодо "територіальної цілісності" та пообіцяв розмовляти з нами в рамках комісії "стратегічного партнерства зі США", про яку тут будуть розповідати, як про велике досягнення зовнішньої політики України.

Америка ж у зовнішній політиці вже публічно, відкрила нову еру, згідно з проголошеною доктриною Байдена — "США не повинні вести в інших країнах війни, подібні до афганської, і тим більше не повинні більше намагатися переробляти чужі політичні інститути на свій манер".

Тому, що стосується України, Білий Дім буде "працювати" з нами лише в тій формі, в якій це йому буде вигідно і в тій формі, в якій це не буде дратувати Москву, яка вважає Україну своєю сферою впливу і з якою у Вашингтона зараз дуже багато точок "зіткнення" в геополітиці.

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