Крим і мова ненависті. Яку проблему виявив скандал із Муждабаєвим в ефірі у Скрипіна

Скандал, пов'язаний із покиданням Айдером Муждабаєвим онлайн-ефіру каналу Романа Скрипіна і звинуваченнями, які прозвучали з вуст Муждабаєва і Скрипіна, на адресу відомого журналіста Леоніда Швеця в "неповазі до кримських татар", викликав широкий резонанс у соціальних мережах. Пропонуємо вашій увазі відгук мережевого публіциста і блогера Вадима Фульмахта. Також пропонуємо всім згаданим у тексті і зацікавленим особам, при бажанні, висловитися на цю тему в розділі "Думки" на сайті Фокус.

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Хочу підтримати мого друга Леоніда Швеця, якому, з подачі Айдера Муждабаєва і Романа Скрипіна, профпатріоти намагаються одночасно приписують нацизм(!), "лівацтво"(!) і "неповагу до кримських татар"(!). Знайшли нациста.

Показово, що мій цілком ввічливий коментар "Оголосити Швеця ліваком і нацистом" — це треба постаратися", Скрипін видалив і тут же мене забанив.

Суть конфлікту в тому, що Леонід посмів нагадати: реваншистські мовні ігри — це дуже небезпечне заняття.

Ви не можете розробляти "стратегію деокупацію Криму", ігноруючи і виносячи за дужки статус російської мови, по-моєму, це очевидно, і нічого образливого в цьому немає.

Тому що в Криму живуть не тільки кримські татари, і називати всіх інших громадян України "понаїхавшими", як це зробив Муждабаев — це і є нацизм.

Копіюю пост Скрипіна, щоб ви розуміли рівень маніпуляції.

[ + – ] Скріншот запису в блозі Романа Скрипіна на Фейсбуці

[ + – ] Той самий скандальний ефір за участю Леоніда Швеця і Айдера Муждабаєва.

Взагалі, ця мода хайпувати на мовних темах зайшла занадто далеко і добром не закінчиться.

Буквально сьогодні звернув увагу, як один популярний український youtube-блогер, який пропагує науку та раціоналізм, вчергове в фейбуці хайпує, підгодовуючи аудиторію вкидами на тему "російськ0мовної щелепи".

Систематично публікує певні коментарі з явним підтекстом, прямо не формулює, але підморгує: дивіться, якою мовою коментують розумні, а якою — тупі. Патріотична публіка, яка любить раціоналізм і науку, радіє і лайкає. Деякі мої друзі теж.

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Хоча можна без якихось проблем знайти тупі коментарі державною мовою під роликами на цьому каналі, як ви розумієте. І я впевнений, їм це не здасться смішним.

Люди реально не усвідомлюють, що жарти про громадянську війну одного разу можуть перестати бути жартами. Потрібно більше лайків і більше іскрометних жартів про щелепу. На щастя, це поки не сильно виходить за межі фейсбучного міхура.

І, як мені справедливо помітили, — істерія дійшла до такого рівня, що будь-яке висловлювання, що не вписується в офіційний патріотичний канон, оголошується нацизмом, лівацтвом і т.д. У цій ситуації простіше промовчати.

Зате добре чути голоси незліченних Муждабаєвих і Скрипіних. Пропав калабухівський будинок.

Хочу зазначити, що мовний закон дав відмашку — у нас, мовляв, є тепер список "корінних народів", є "титульна нація", а якщо хтось обговорює щось за межами цього суворого списку — той агент Кремля.

Першоджерело.