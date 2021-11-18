Закрита школа. Чому за провал вакцинації відповідатимуть першокласники

Бісить це лицемірне закриття шкіл "заради здоров'я дітей". Й аргумент: діти теж потрапляють до лікарень та вмирають від коронавірусу. Звісно. Але питання в частоті та ймовірності. Летальність у дітей за офіційними даними — 0.04% (прописом: чотири соті відсотки).

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Це, по суті, таке саме питання, як і побочки від вакцин від коронавірусу — так вони є, люди іноді помирають від вакцин, то давайте вакцини заборонимо? Ні? Ось і я пропоную не займатися маразмом, а порівнювати ймовірності, цифри давно відомі: на тисячу померлих від коронавірусу припадає одна дитина. Так, це сумно та жахливо, але, блін, один на тисячу! І ми ще не знаємо, які в нього були патології!

Повернемося до закритих шкіл. Раніше був хоча б аргумент щодо захисту літньої групи ризику, але тепер ця група отримала захист — вакцину. Не хочуть вакцинуватися? Ок, а школи тут до чого?

Єдиний розсудливий аргумент на підтримку примусових заходів — це захист медичної системи від колапсу. Але, як знаємо, не школярі з ковідом перевантажують систему.

Я добре розумію батьків, які турбуються про своїх дітей і віддають перевагу дистанційній базі. Це їхнє право. Своїх тримайте вдома. А мені не треба допомагати. Хто бачив одного з батьків першокласника, який радісно навчається на дистанційці? Це маячня. Дякую нашому прекрасному меру Кличку та подібним до нього "господарникам".

Ви (разом із Зеленським і Ко) провалили вакцинацію, а не батьки школярів. А тепер займаєтесь імітацією діяльності.

До того ж, достатньо поглянути на цифри і стане зрозуміло, на чому потрібно сконцентрувати всі зусилля: на вакцинації груп ризику. Але закрити школи простіше, під захоплене схвалення всіх, у кого діти не навчаються у молодшій школі.

Вакцинуйте за будь-яку ціну групи ризику (і всіх охочих, само собою) і позбавте нас від своєї нескінченної турботи!

Що характерно, за закриття шкіл виступають усі, окрім батьків молодших і середніх школярів. А інші старанно вдають, що не розуміють масштаб проблеми.

Ну подумаєш, у 6 років сидіти вдома та вчитися на дистанційці, що вам, тяжко? Усього три тижні. Або місяць. Але це не точно.

Я вам раджу подумати над статистикою насильства в сім'ях, де батьки не мають змоги нормально працювати та мають займатися навчанням маленьких дітей. І я не жартую.

Я бачу, що ви не розумієте. Ок, розкажіть матерям-одиначкам, які працюють касирками в магазині або продавчинями з ранку до ночі за гроші, що вони мають або кинути свою роботу, або залишати вдома дітей-шестирічок самих, бо ті розносять щось. Може, ви поки що з ними посидите? Ні? А хто тоді?

Дуже прошу свої коментарі на підтримку закриття шкіл починати зі слів: "...У мене дитина в першому класі, сидить удома і я нормально до цього ставлюся, тому що...".

Першоджерело.