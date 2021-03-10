Наввипередки з третьою хвилею. Чому українська вакцинація — найповільніша в світі

З приводу коронавірусу, вакцинації і т. д.

Я не люблю нагнітати й обіцяти колапс кожні два-три тижні, але зараз в Україні настає реальна *****.

Не збираюся нікого ні в чому переконувати, будь-який охочий може почитати статистику. Утім, користі від тієї статистики, якщо люди читають задньою поверхнею стегна?

Наприклад, я вже неодноразово стикався з тим, що падіння захворюваності/смертності в інших країнах деякими читачами заперечується, тому що загальна кумулятивна статистика зростає. Тобто, не всі розуміють, що таке накопичувальні дані й чому вони не можуть зменшуватися.

Тим більше, минув рік, усі втомилися, трупи на вулицях не валяються, усім набридло. Україні досить довго щастило з відносно невеликою смертністю (я особисто повʼязую це з меншою часткою населення похилого віку та набагато меншою мобільністю власне цього населення похилого віку).

Але везіння рано чи пізно закінчується, а ми вже розслабилися і памʼятаємо заяву Ляшка про "обмеження заради психологічного ефекту" (отримали психологічний ефект, як у хлопчика, який кричав "вовки").

І що ми бачимо? У нас є міністр Степанов, який за два тижні вакцинації ухитрився вакцинувати менше 20 тис. осіб. З такими темпами вакцинації навіть отримані 500 тис. індійської вакцини колотимуть півроку.

При цьому, Степанову нахабства не позичати: "…Третя хвиля для нас не стала несподіванкою. Ми готувалися до неї, зокрема, зміцнюючи нашу медичну систему, збільшуючи кількість ліжок у лікарнях, роблячи інші дії, необхідні для надання медичної допомоги…".

Відмінно підготувалися. У нас зараз цілих 29 (!) мобільних бригад роблять не більше (!) 100 уколів на день у середньому, а найчастіше, набагато менше! Для порівняння, за той же період у Литві вакциновано приблизно 100 тис. доз, я вже не кажу про країни типу Великобританії чи Італії, де вакцинуються сотні тисяч на день.

Багато говорилося про те, що багаті країни перестрахувалися і замовили більше вакцин, ніж можуть спожити, але є проблема й з іншого боку: у корумпованих неефективних країнах на кшталт України колективний Степанов не в змозі освоїти навіть ті обсяги, які країна отримує.

І який сенс виділяти нам мільйони доз, якщо ці бовдури не можуть налагодити вакцинацію з адекватною швидкістю?

І в цьому контексті я рішуче не розумію срач на тему "медіаперсони й еліта отримують вакцину замість груп ризику". З нашими темпами це взагалі не тема для обговорення — немає ніяких підстав, що існує якийсь "блат" для "еліти". Весняна хвиля закінчиться, а у нас із такими темпами не встигнуть навіть партію 500 тис. доз Ковішілда витратити.

Загалом, не там ви бачите проблему. 1-3 тис. доз на день у масштабах сорокамільйонної країни — це ніщо, це нуль, а вакцинація знаменитостей Гончаренко з Лещенко — це нуль від нуля.

Глобальна катастрофа в тому, що немає жодної системи, ми бачимо хаос і надію, що знову розсмокчуться самі собою. Чому така низька швидкість вакцинації?

Незрозуміло, де вузькі місця і як із цими вузькими місцями збираються боротися "чемпіони світу з боротьби з коронавірусом". А замість цього публіці пропонується шоу РНБО. Дурдом.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.