Які ваші докази? Що не так з вироком Стерненку

З приводу вироку Стерненку у справі про викрадення, катування і вимагання.

Терпіти не можу, коли тиснуть на емоції, тому щосили намагаюся не робити висновки за принципом "свої"/"чужі". Тому я деякий час вникав в ситуацію. До речі, всім раджу.

Якщо відкинути в сторону відносні дрібниці, то найбільше в позиції звинувачення вражає відсутність доказів.

Так, там з вироком все складно, намішали в купу все на світі, але головне питання для нас у чому: викрадав і катував Стерненко конкретну людину чи ні? Я не побачив ніде ніяких доказів причетності Стерненка, крім заяви потерпілого.

Мало того, суддя цитував показання свідка, якого не допитували в суді (грубо кажучи, це якщо замість протоколу допиту свідка в суді як доказ цитуватиметься його заява слідчому).

Більше цікавих фактів в статті на УП, це більшою мірою пояснює логіку слідства:

"…у червні 2015 року слідство знайшло свідка. Це жінка, яка, зі свого дому в селі Фонтанка почула, як Щербич кричить та кличе на допомогу. Це відбулось у тому місці, де автівка з депутатом зупинялась, а йому звʼязували руки.

Свідок бачила саме викрадення, але схоже що не обличчя викрадачів.

"Через вікно квартири вона побачила два автомобіля темного кольору… Після цього вона вийшла в двір і поруч з фасадом будинку побачила в другому автомобілі через відчинені дверцята боротьбу Щербича С.С. та невідомих осіб у камуфляжній формі. Після того, як Щербича С.С. побороли, обидва автомобілі вирушили у невідомому напрямку", – йдеться у вироку.

По-третє, в матеріалах справи є трафіки з’єднань телефонів обвинувачених. Згідно з ними:

Стерненко і Демчук приблизно о 19:11 та 19:13 дзвонили в межах однієї телекомунікаційної станції, розташованої в тому районі, де викрали Щербача;

при цьому Демчук телефонував Щербичу;

в цьому ж районі знаходився Щербич – там він отримав дзвінок від Демчука, а пізніше, о 19:28 там же на його телефон надійшло смс-повідомлення;

ввечері того дня всі три телефони "засвітились" в межах іншої станції – в Овідіопольському районі Одеси: Стерненко виходив в інтернет і телефонував звідти між 20:17-20:31 та 20:50-23:39, Демчуку телефонували о 21:04, Щербичу – о 19:52;

телефон Демчука тієї ночі, з 22:06 до 00:50, знаходився в умовах переадресації, як і телефон Щербича з 20:16 до 03:18…".

(У повному обсязі з обвинувальним висновком стосовно Стерненка можна ознайомитися тут. — Ред).

Я подумав, що якщо докази існують, то їх обовʼязково покаже strana.ua.

Справді, strana.ua досить докладно висвітлює процес. Зокрема, вони опублікували скріни обвинувального висновку. Процитували Портнова, Лукаш та інших видатних діячів. Розповіли про всі лиходійства Стерненка. Але навіть strana.ua проігнорувала цікаве для мене питання — позиція звинувачення зрозуміла, але де докази?

З чого я роблю очевидний висновок: ніяких доказів немає. Інакше б їх давно показали, з урахуванням резонансу.

Можна довго міркувати: навіщо цей головняк Зеленському зараз. Те, що Зеленському це невигідно, нічого не змінює по суті. Це його проблема і його вина, що у нього подібними питаннями займаються Венедиктова, Татаров, не кажучи про Авакова.

Тому не має значення, подобається вам (або мені) Стерненко чи не подобається. І хоча справа Стерненка дає шанс піднялися шапіто професійних некапітулянтів, для мене це не привід заперечувати очевидне: вирок ганебний.

Без судової реформи кіна не буде. У мене все.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.