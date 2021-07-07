Хижаки і жертви. Чому війна — це більше не дуель, а полювання на людей

Класичне визначення війни за Клаузевіцом — це дуель. Війна, будучи продовженням політики насильницькими методами, все більше йде зі сцени реальності і на зміну їй приходить нова реальність — реальність мисливців і жертв.

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Не просто так один з дронів США носить назву Predator, тобто "Хижак". Не просто так головна концепція Армії оборони Ізраїлю, це полювання, знаходження мети і знищення її. Про чесну війну лицем до лиця не йдеться. Сучасна система управління військами Армії оборони Ізраїлю називається "Цаяд", тобто, "Мисливець".

Втім, згадані дрони Predator і його розвиток Reaper теж розраховані не на справедливу війну. Ті, проти кого їх застосовують, як правило, відповісти можуть лише ухиленням (тактика, яку йтиметься далі).

Ізраїль теж використовує дрони-хижаки. Це знамениті ударні дрони-камікадзе і не просто так один з них носить ім'я "Гарпія", що з грецької перекладається як хижачка. І знову ми бачимо, що єдине, що можуть протиставити палестинські бойовики в цьому випадку, це відхід під землю і уникнення видимості. Тобто знову — ухилення.

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Ухилення це основний прийом як палестинських бойовиків, так і інсургентів Іраку, Сирії, Афганістану, країн Африки, герилій Азії і Латинської Америки. Сьогодні ми маємо справу з якісно новим виміром — протистоянням пошуку та ухилення.

Бурхливий розвиток технологій створив сьогодні страшну і руйнівну зброю. Бомби і ракети досягли свого піку можливості нанесення шкоди. Технології дозволяють доставляти навіть звичайні снаряди з великою швидкістю розгортання і з максимальною точністю. Залишається головна слабка ланка — це системи пошуку і виявлення. Те, що називається в ізраїльській військовій доктрині "закриття циклів".

Тобто час з моменту виявлення до моменту знищення цілі. Саме на це кинуті сьогодні всі зусилля найсильніших армій у світі. Саме це цікавить сьогодні США і саме це розробляють в Армії оборони Ізраїлю. Головним досягненням останньої операції в секторі Газа стали не нові ракети або снаряди, а система вираховування командирів бойовиків під назвою "Химера".

"Химера" дозволяє вираховувати командирів на полі бою, аж до їх точного місця розташування. Вже після цього по ним наносять удар з метою знищення. Ніхто не знає, як саме "Химера" працює. Ця система максимально засекречена. Але швидше за все це якась нейромережа, яка визначає командирів за інтенсивністю переговорів із засобів зв'язку.

Якщо ви бідний і у вас немає грошей на такі складні системи і немає грамотних і компетентних кадрів, здатних працювати з такими системами, то ви ніколи не зможете стати мисливцем, ви приречені бути жертвою. І логіка жертви це не щит, адже від точної та руйнівної зброї немає щита. Логікою жертви стає ухилення.

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Сучасна війна це сценарій полювання на людину. У цій логіці є хижак (багаті країни з багатими розвиненими арміями) і є жертва (комбатант бідних країн або квазікраїн). І, звичайно ж, коли ми говоримо про бідність жертви, то це завжди відносно військової могутності хижака.

Так, Туреччина бідніша, ніж США, але багатша, ніж Сирія Асада. Остання бідніша Туреччини, але багатша, ніж ісламісти в самій Сирії. І так у всьому.

Абсолютних величин немає, але зате є нова логіка. У цій новій логіці більше немає місця дуелі, є місце тільки полюванню за людьми.

Полюванням оператора дрона за людьми нікого не здивувати, однак на зміну їм приходять системи, здатні вести полювання самостійно, без участі оператора (крім моменту запуску системи в зону роботи, а точніше полювання). Наприклад, турецькі дрони-камікадзе Kargu. До слова, вони здатні працювати у зграї і навіть роєм.

Під час полювання жертва завжди намагається уникнути захоплення. Ухилення — це і є найголовніше в розумінні логіки війни проти сильного. Якщо ви слабкий, то у вас залишаються тільки два алгоритми дії: або блефувати і будувати з себе сильного, або визнати факт того, що ви слабкі. Розтин блефу при цьому може коштувати дуже дорого. І так, платити доведеться не тільки грошима, а й кров'ю солдатів і мирних жителів.

Визнання ж того, що ти слабкий, дозволяє з одного боку максимально раціонально оцінити можливості і ситуацію, а з іншого — не залишає нічого іншого, крім як логіки ухилення, постійного уникнення захоплення. Нам потрібно перестати готуватися до воєн, як до майбутньої дуелі. Це анахронізм. Настав час готуватися до полювання систем на людину. І якщо ви в цьому сценарії — людина, то готуйтеся добре.