Цена газа в Европе впервые превысила $800

Стоимость топлива растет на фоне сдерживания поставок Россией, а также в ожидании сертификации газопровода "Северный поток-2" со стороны Германии.

Цена на природный газ на нидерландском хабе TTF достигла нового исторического максимума в $800 за 1000 кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Так, в 10:25 вторника, 14 сентября, стоимость газа составила €65,5 за МВт/ч или $801,2 за 1000 кубометров. К 10:56 цена на этот ресурс немного снизилась — до $790,24 за такой же объем.

На протяжении сегодняшнего дня цена газа превысила $770, $780 и $790 за 1000 кубометров.

Вместе с тем эксперты, опрошенные российским агентством ТАСС, утверждают, что при определенных условиях стоимость газа в Европе может достигнуть $1000 за 1000 кубометров.

Как Фокус писал ранее, для подорожания газа в Европе сформировались сразу несколько условий. Первое — в европейских хранилищах осталось мало запасов этого ресурса, что на фоне приближающегося холодного периода провоцирует рост цен. Второе — Россия ожидает сертификации своего трубопровода "Северный поток-2" Федеральным сетевым агентством Германии (Bundesnetzagentur) — без этого страна не сможет начать закачку газа через этот объект. В связи с этим, РФ не спешит наполнять европейские хранилища путем транзита через Украину, чтобы добиться скорейшей сертификации газопровода.

Для того, чтобы немецкий энергетический регулятор сертифицировал российский проект, проект должен соответствовать европейским правилам разделения, согласно которым одна и та же компания не может быть и владельцем трубопровода и поставщиком газа. При этом Bundesnetzagentur уже предупредил, что накажет РФ, если страна начнет прокачку газа через "Северный поток-2" без разрешения. Когда именно произойдет сертификация в немецком органе не уточнили.