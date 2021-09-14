Ціна газу в Європі вперше перевищила $800

Вартість палива зростає на тлі стримування поставок Росією, а також в очікуванні сертифікації газопроводу "Північний потік-2" з боку Німеччини.

Ціна на природний газ на нідерландському хабі TTF досягла нового історичного максимуму в $800 за 1000 кубометрів. Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

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Так, о 10:25 вівторка, 14 вересня, вартість газу склала €65,5 за МВт/год або $801,2 за 1000 кубометрів. До 10:56 ціна на цей ресурс трохи знизилася — до $790,24 за такий же обсяг.

Протягом сьогоднішнього дня ціна газу перевищила $770, $780 і $790 за 1000 кубометрів.

Разом із тим експерти, опитані російським агентством ТАСС, стверджують, що за певних умов вартість газу в Європі може досягти $1000 за 1000 кубометрів.

Як Фокус писав раніше, для подорожчання газу в Європі сформувалися відразу кілька умов. Перша — в європейських сховищах залишилося мало запасів цього ресурсу, що на тлі близького холодного періоду провокує зростання цін. Друга — Росія очікує сертифікації свого трубопроводу "Північний потік-2" Федеральним мережевим агентством Німеччини (Bundesnetzagentur) — без цього країна не зможе почати закачування газу через цей об'єкт. У зв'язку з цим, РФ не поспішає наповнювати європейські сховища шляхом транзиту через Україну, щоб домогтися якнайшвидшої сертифікації газопроводу.

Для того, щоб німецький енергетичний регулятор сертифікував російський проект, проект повинен відповідати європейським правилам поділу, згідно з якими одна й та ж компанія не може бути і власником трубопроводу, і постачальником газу. При цьому Bundesnetzagentur вже попередив, що каратиме РФ, якщо країна почне прокачування газу через "Північний потік-2" без дозволу. Коли саме відбудеться сертифікація, в німецькому органі не уточнили.