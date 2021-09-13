Ціна газу в Європі оновила історичний максимум — тепер $728 за 1 тис. куб. м

Стримуючи поставки газу в Європу, Росія підштовхує ЄС до прискореної сертифікації газопроводу "Північний потік-2".

Ціна найближчого (жовтневого) ф'ючерсу на газ на біржі ICE 13 вересня продовжила зростати, досягнувши до 09:30 за київським часом 59,765 євро за 1 МВт * год, що в перерахунку становить $728 за тисячу кубометрів.

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Листопадовий ф'ючерс коштує 60,185 євро за 1 МВт * год або $733 за 1 тис. куб. м.

Аналогічну динаміку демонструє і спотова ціна на хабі TTF.

У серпні середнє значення контракту "на день вперед" на TTF становило $533, на початку вересня — уже $658.

Європейські ціни на газ ростуть через ряд причин. Головні з них — у підземних сховищах мало газу, а поточні поставки газу з усіх джерел набагато менші за необхідні.

До початку опалювального сезону і початку відбору газу зі сховищ залишається близько місяця, а вони заповнені лише на 70%, що на 16 процентних пунктів нижче за середній рівень за останні п'ять років.

"Газпром" з кінця серпня зовсім припинив закачування газу до деяких сховищ у Німеччині, а в інші закачує невеликі обсяги.

На цьому фоні зріс приплив скрапленого газу (СПГ). Зараз його поставки на термінали на 20% перевищують показники серпня.

Відмову "Газпрому" нарощувати поставки газу експерти пов'язують з прагненням Росії таким чином тиснути на ЄС, щоб змусити його прискорити сертифікацію вже побудованого газопроводу "Північний потік-2". Без такої сертифікації його комерційна експлуатація неможлива.

Розкид оцінок тривалості такої сертифікації наразі величезний. З одного боку, в Україні і США кажуть, що вона взагалі не може проводитися, оскільки газопровід у такій конфігурації не відповідає базовим вимогам самого ж ЄС. З іншого боку, у Росії заявляють, що "за бажання" сертифікацію можна провести за місяць

Нагадаємо, у "Газпромі" ще в серпні заявляли, що фактор низького рівня заповненості сховищ "буде впливати на ціни і в другому півріччі".

Станом на 1 вересня в українських підземних сховищах було 18,16 млрд кубометрів газу. План Кабміну — понад 17 млрд кубометрів до початку опалювального сезону. У "Нафтогазі" вважають, що на цю дату газу буде понад 19 млрд кубометрів.