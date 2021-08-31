Вартість газу в Європі побила рекорд, перевищивши $620 за тисячу кубометрів

За інформацією журналістів, причиною подорожчання став низький рівень запасів блакитного палива в європейських сховищах перед холодним сезоном.

Ціна на природний газ в Європі побила рекорд, перевищивши показник $620 за 1 тисячу кубометрів. Про це свідчать дані лондонської біржі ICE станом на вечір вівторка, 31 серпня.

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Судячи з графіку, сьогоднішні торги ф'ючерсів на нідерландському хабі TTF відкрилися з показника $598 за тонну, однак до закриття сесії вартість газу виявилася на рівні $621 за тисячу кубічних метрів (50,4 євро за 1 МВт*год).

[ + – ] Графік ціни на газ на лондонській біржі ICE

За даними агентства "Прайм", ціна на споті TTF за контрактом "на день вперед" також зросла — до $611 за тисячу кубометрів. Цей показник також є новим історичним максимумом.

"РБК-Україна" з посиланням на експертів у галузі повідомляє, що причиною такого стрімкого зростання цін на паливо є маленькі запаси газу в європейських сховищах перед осінньо-зимовим сезоном.

Тим часом у "Газпромі" вважають, що фактор низького рівня заповнюваності сховищ "впливатиме на ціни і в другому півріччі".

При цьому попередній рекорд, згідно з даними лондонської біржі ICE Future, був на рівні $600 за 1000 куб. м.

Раніше ми повідомляли, що на зростання цін на газ впливають, зокрема, і зростання податків на викиди вуглецю і небажання "Газпрому" збільшувати поставки цього ресурсу.

Тим часом президент України Володимир Зеленський недавно заявив, що після запуску російського трубопроводу "Північний потік-2" вартість газу в країні може вирости.