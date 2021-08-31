Стоимость газа в Европе побила рекорд, превысив $620 за тысячу кубометров

По информации журналистов, причиной подорожания стал низкий уровень запасов голубого топлива в европейских хранилищах перед холодным сезоном.

Цена на природный газ в Европе побила рекорд, превысив показатель $620 за 1 тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE по состоянию на вечер вторника, 31 августа.

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Судя по графику, сегодняшние торги фьючерсов на нидерландском хабе TTF открылись с показателя в $598 за тонну, однако к закрытию сессии стоимость газа оказалась на уровне $621 за тысячу кубических метров (50,4 евро за 1 МВт*ч).

[ + – ] График цены на газ на лондонской бирже ICE

По данным агентства "Прайм", цена на споте TTF по контракту "на день вперед" также выросла — до $611 за тысячу кубометров. Этот показатель также является новым историческим максимумом.

"РБК-Украина" со ссылкой на экспертов в отрасли сообщает, что причиной такого стремительного роста цен на топливо являются маленькие запасы газа в европейских хранилищах перед осенне-зимним сезоном.

Тем временем в "Газпроме" полагают, что фактор низкого уровня заполняемости хранилищ "будет оказывать влияние на цены и во втором полугодии".

При этом предыдущий рекорд, согласно данным лондонской биржи ICE Future, был на уровне $600 за 1000 куб. м.

Ранее мы сообщали, что на рост цен на газ влияют, в том числе и рост налогов на выбросы углерода и нежелание "Газпрома" увеличивать поставки этого ресурса.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что после запуска российского трубопровода "Северный поток-2" стоимость газа в стране может вырасти.