Цена газа в Европе обновила исторический максимум – теперь $728 за 1 тыс. куб. м

Сдерживая поставки газа в Европу, Россия подталкивает ЕС к ускоренной сертификации газопровода "Северный поток – 2".

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на газ на бирже ICE 13 сентября продолжила рост, достигнув к 09:30 по киевскому времени 59,765 евро за 1 МВт*ч, что в пересчете составляет $728 за тысячу кубометров.

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Ноябрьский фьючерс стоит 60,185 евро за 1 МВт*ч или $733 за 1 тыс. куб. м.

Аналогичную динамику демонстрирует и спотовая цена на хабе TTF.

В августе среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533, в начале сентября – уже $658.

Европейские цены на газ растут по ряду причин. Главные из них – в подземных хранилищах запасено мало газа, а текущие поставки газа из всех источников намного меньше необходимых.

До начала отопительного сезона и начала отбора газа из хранилищ остается около месяца, а они заполнены только на 70%, что на 16 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет.

"Газпром" с конца августа совсем прекратил закачку газа в некоторые хранилища в Германии, а в другие закачивает небольшие объемы.

На этом фоне вырос приток сжиженного газа (СПГ). Сейчас его поставки на терминалы на 20% превышают показатели августа.

Отказ "Газпрома" наращивать поставки газа эксперты связывают со стремлением России таким образом надавить на ЕС, чтобы заставить его ускорить сертификацию уже построенного газопровода "Северный поток – 2". Без такой сертификации его коммерческая эксплуатация невозможна.

Разброс оценок длительности такой сертификации сейчас огромный. С одной стороны, в Украине и США говорят, что она вообще не может проводиться, так как газопровод в такой конфигурации не соответствует базовым требованиям самого же ЕС. С другой стороны, в России заявляют, что "при желании" сертификацию можно провести за месяц

Напомним, в "Газпроме" еще в августе заявляли, что фактор низкого уровня заполненности хранилищ "будет оказывать влияние на цены и во втором полугодии".

По состоянию на 1 сентября в украинских подземных хранилищах было 18,16 млрд кубометров газа. План Кабмина — не менее 17 млрд кубометров к началу отопительного сезона. В "Нафтогазе" считают, что на эту дату газа будет не менее 19 млрд кубометров.