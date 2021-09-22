"Україна опиниться у ще більшій небезпеці", — Дуда присоромив ЄС через "Північний потік-2"

Європа показує свою байдужість до боротьби, яку веде Україна за свою незалежність.

Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував Європейський Союз за завершення будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" в умовах військової агресії проти України. Про це політик заявив у ході виступу в ГА ООН.

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Анджей Дуда нагадав, що після завершення будівництва газопровід приноситиме країні-агресору мільярдні доходи.

Президент Польщі попередив, що з моменту запуску "Північного потоку-2" Україна виявиться у ще більшій небезпеці.

"Яка була реакція багатьох північних країн на цю драму українського народу, який бореться за незалежність? Це було будівництво великого газопроводу "Північний потік-2", по якому російський газ піде в Західну Європу, приносячи ще мільярди агресору та повну безпорадність або навіть байдужість до того, що Україна тепер перебуває у ще більшій небезпеці", — присоромив Дуда країни Європейського Союзу.

Польський лідер нагадав, що брав участь у саміті Кримської платформи, який відбувся в Києві напередодні Дня Незалежності України. За словами Анджея Дуди, в українській столиці він намагався "знайти" європейських політиків, які схвалювали та лобіювали будівництво російського газопроводу "Північний потік-2", однак вони проігнорували дипломатичний захід.

"Я був там (на Кримській платформі — ред.) одним із небагатьох лідерів багатих північних країн. Я шукав там очима тих, хто будував і схвалював будівництво "Північного потоку-2", і не знайшов їх", — підсумував Дуда, виступаючи в Генасамблеї ООН.

У цей же день прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував "Північний потік-2", назвавши газопровід "стратегічною помилкою".

За його словами, Володимир Путін за допомогою газопроводу може сильніше тиснути на Європу, і зростання цін на газ на європейських ринках це доводить.

"Я вважаю це (будівництво "ПП-2" — ред.) стратегічною помилкою, і тепер зростання цін на газ є доказом підтвердження наших побоювань, нашої тези. Адже надання додаткових інструментів цінового шантажу Газпрому, президенту Путіну збільшує можливість тиску на Європу. Помилка, яка, на жаль, може дуже сильно повернутися", — додав глава уряду Польщі.

Раніше Фокус розповідав про завершення будівництва "Північного потоку-2". Росія планує запустити поставки газу в країни Європи по першій нитці газопроводу вже 1 жовтня.

Також Фокус повідомляв, що РФ можуть покарати за запуск "Північного потоку-2" без дозволу. Німецький енергорегулятор спершу повинен сертифікувати газопровід і переконатися, що проект відповідає нормам ЄС. Якщо оператор "ПП-2" порушить це правило, йому загрожує покарання від регулятора Німеччини.