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Світ Північний потік — 2: останні новини

"Україна опиниться у ще більшій небезпеці", — Дуда присоромив ЄС через "Північний потік-2"

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Анджей Дуда присоромив ЄС через будівництво "Північного потоку-2"
Анджей Дуда заступився за Україну

Європа показує свою байдужість до боротьби, яку веде Україна за свою незалежність.

Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував Європейський Союз за завершення будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" в умовах військової агресії проти України. Про це політик заявив у ході виступу в ГА ООН.

Анджей Дуда нагадав, що після завершення будівництва газопровід приноситиме країні-агресору мільярдні доходи.

Президент Польщі попередив, що з моменту запуску "Північного потоку-2" Україна виявиться у ще більшій небезпеці.

"Яка була реакція багатьох північних країн на цю драму українського народу, який бореться за незалежність? Це було будівництво великого газопроводу "Північний потік-2", по якому російський газ піде в Західну Європу, приносячи ще мільярди агресору та повну безпорадність або навіть байдужість до того, що Україна тепер перебуває у ще більшій небезпеці", — присоромив Дуда країни Європейського Союзу.

Польський лідер нагадав, що брав участь у саміті Кримської платформи, який відбувся в Києві напередодні Дня Незалежності України. За словами Анджея Дуди, в українській столиці він намагався "знайти" європейських політиків, які схвалювали та лобіювали будівництво російського газопроводу "Північний потік-2", однак вони проігнорували дипломатичний захід.

"Я був там (на Кримській платформі — ред.) одним із небагатьох лідерів багатих північних країн. Я шукав там очима тих, хто будував і схвалював будівництво "Північного потоку-2", і не знайшов їх", — підсумував Дуда, виступаючи в Генасамблеї ООН.

У цей же день прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував "Північний потік-2", назвавши газопровід "стратегічною помилкою".

За його словами, Володимир Путін за допомогою газопроводу може сильніше тиснути на Європу, і зростання цін на газ на європейських ринках це доводить.

"Я вважаю це (будівництво "ПП-2" — ред.) стратегічною помилкою, і тепер зростання цін на газ є доказом підтвердження наших побоювань, нашої тези. Адже надання додаткових інструментів цінового шантажу Газпрому, президенту Путіну збільшує можливість тиску на Європу. Помилка, яка, на жаль, може дуже сильно повернутися", — додав глава уряду Польщі.

Раніше Фокус розповідав про завершення будівництва "Північного потоку-2". Росія планує запустити поставки газу в країни Європи по першій нитці газопроводу вже 1 жовтня.

Також Фокус повідомляв, що РФ можуть покарати за запуск "Північного потоку-2" без дозволу. Німецький енергорегулятор спершу повинен сертифікувати газопровід і переконатися, що проект відповідає нормам ЄС. Якщо оператор "ПП-2" порушить це правило, йому загрожує покарання від регулятора Німеччини.