"Нафтогаз" має намір взяти участь у сертифікації ПП-2: Вітренко розповів, навіщо

Запуск російського газопроводу йде врозріз з європейським законодавством, і Київ має намір акцентувати на цьому увагу.

Україна братиме участь у процесі сертифікації оператора газопроводу "Північний потік-2". НАК "Нафтогаз України" вже подала для цього заявку у Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA), заявив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко на брифінгу.

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Чиновник стверджує, що участь Києва в процесі сертифікації необхідна для того, щоб йому перешкодити.

Голова правління компанії зазначив, що "Нафтогаз" купує великі обсяги газу на європейському ринку і є його активним учасником. Конкурентність на ринку — важливий складник, на який сертифікація оператора ПП-2 може негативно вплинути, каже Вітренко.

"Тому ми зацікавлені, ми маємо пряму зацікавленість у тому, щоб цей ринок був конкурентним. Саме з цієї позиції ми показуємо німецькому регулятору, що сертифікація оператора "Північного потоку-2" завдасть шкоди конкуренції на німецькому ринку, заподіє шкоди на європейському ринку, зокрема, на ринках Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії", — підкреслив менеджер української компанії.

Він стверджує, що використання Росією газу як енергетичної зброї проти України — не єдина причина, через яку ПП-2 не повинен бути запущений.

"Основна позиція в цій конкретній заявці полягає в тому, що оператор "Північного потоку-2" не може бути сертифікований саме через неконкурентні дії "Газпрому", зокрема через будівництво і запуск в експлуатацію цього газопроводу", — заявив Вітренко.

[ + – ] Газопровід Північний потік-2 Фото: РБК

Також, за його словами, від процесу сертифікації оператора "Північного потоку-2" німецьким агентством BNetzA залежить можливість запуску трубопроводу в комерційному режимі. А заява України на участь у цьому процесі зобов'яже агентство формально враховувати аргументи і позицію "Нафтогазу". НАК, у свою чергу, збирається акцентувати увагу на невідповідності запуску ПП-2 європейському законодавству.

Що відомо про сертифікацію оператора ПП-2?

Рішення про сертифікацію оператора "Північного потоку-2" німецьке агентство повинне ухвалити до 8 січня. Потім потрібно від двох до чотирьох місяців для оцінки рішення Єврокомісією. Німецький регулятор, у свою чергу, повинен максимально враховувати думку ЄК.

На початку серпня PGNiG SA та її дочірня компанія PGNiG Supply & Trading (PST) звернулися до регулятора Німеччини з проханням приєднатися до процедури сертифікації, ініційованої за запитом Nord Stream 2 AG, власника газопроводу "Північний потік-2". При цьому польська компанія наполягає, що Nord Stream 2 AG не відповідає вимогам незалежного оператора газопроводу.

Також Фокус писав, що в Польщі розкритикували ЄС за завершення будівництва російського газопроводу ПП-2 в умовах військової агресії Росії проти України.

Нагадаємо, 18 жовтня стало відомо, що першу нитку "Північного потоку-2" повністю заповнили технічним газом.

"Газпром" заявив про завершення будівництва "Північного потоку-2" у вересні. Щоб почати здійснювати постачання газу, Nord Stream 2 AG повинен пройти сертифікацію в ролі незалежного оператора.