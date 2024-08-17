Повинні замовкнути: у Польщі відреагували на звинувачення в підриві "Північного потоку"

У Польщі відреагували на закиди щодо можливої причетності країни до підриву російського газопроводу. За словами очільника Бюро національної безпеки Польщі Яцека Сєвєра, у його країні твердий консенсус щодо цього питання.

Related video

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловився з критикою на адресу прихильників розслідування підриву російського "Північного потоку" і попросив не роздмухувати галас. Про це політик написав у соцмережі Х.

"Усім ініціаторам і покровителям "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2". Єдине, що ви маєте зробити сьогодні — просити вибачення та замовкнути", — йдеться в публікації польського прем'єра.

Глава Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра зазначив, що в його країні твердий консенсус щодо цього питання.

Так у Польщі відповіли на закиди щодо її можливої причетності до підриву російського газопроводу.

За даними WSJ, операцію з підриву "Північного потоку" підготувала група українських військових і підприємців. Колишній головком Залужний залучив до неї полковника ССО Романа Червінського. Який, за інформацією журналістів, і склав план підриву газопроводу за участю вітрильної яхти та команди з шести осіб. Звинувачення на свою адресу Валерій Залужний називає провокацією.

У Зеленського заперечують причетність України до підриву "Північного потоку". За словами радника глави ОП Михайла Підводка, це не в інтересах Києва, який не отримав від вибухів стратегічної або тактичної вигоди.

Нагадаємо про те, що відомо про можливу причетність до аварії "на Північних потоках" підозрюваного українця.

Раніше повідомлялося, що Німеччина видала ордер на арешт українського дайвера.