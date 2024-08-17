Должны замолчать: в Польше отреагировали на обвинения в подрыве "Северного потока"

В Польше отреагировали на упреки относительно возможной причастности страны к подрыву российского газопровода. По словам главы Бюро национальной безопасности Польши Яцека Севера, в его стране твердый консенсус относительно этого вопроса.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск высказался с критикой в адрес сторонников расследования подрыва российского "Северного потока" и попросил не раздувать шумиху. Об этом политик написал в соцсети Х.

"Всем инициаторам и покровителям "Северного потока-1" и "Северного потока-2". Единственное, что вы должны сделать сегодня — извиниться и замолчать", — говорится в публикации польского премьера.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера отметил, что в его стране твердый консенсус относительно этого вопроса.

Так в Польше ответили на упреки относительно ее возможной причастности к подрыву российского газопровода.

По данным WSJ, операцию по подрыву "Северного потока" подготовила группа украинских военных и предпринимателей. Бывший главком Залужный привлек к ней полковника ССО Романа Червинского. Который, по информации журналистов, и составил план подрыва газопровода с участием парусной яхты и команды из шести человек. Обвинения в свой адрес Валерий Залужный называет провокацией.

У Зеленского отрицают причастность Украины к подрыву "Северного потока". По словам советника главы ОП Михаила Подлодка, это не в интересах Киева, который не получил от взрывов стратегической либо тактической выгоды.

Напомним о том, что известно о возможной причастности к аварии "на Северных потоках" подозреваемого украинца.

Ранее сообщалось, что Германия выдала ордер на арест украинского дайвера.