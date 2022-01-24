"Мы будем сражаться": Данилов не исключил ударов по территории РФ в случае нового вторжения

По словам секретаря СНБО, у Украины есть подобные возможности несмотря на то, что украинская армия может быть слабее российской.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью ВВС заявил, что есть четкое понимание возможностей и планов по тому, что будет делать армия, в случае полномасштабной агрессии России.

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На вопрос журналиста, рассматривает ли Украина в случае военной агрессии РФ возможность нанесения ударов по инфраструктуре и военным объектам по территории РФ, Данилов заявил, что у Украины есть соответствующие возможности.

"У нас есть ясное понимание, чем мы будем заниматься. Имеем ли мы возможности – возможности у нас есть. Хватит ли нам этих возможностей – возможно, мы слабее армии РФ, но это не значит, что мы не будем воевать. Более того, у нас есть то, чего нет в России. И мы это знаем и мы это понимаем", — рассказал секретарь СНБО.

На уточняющий вопрос журналиста, что есть такого, чего нет у России, Данилов сказал "есть" и улыбнулся.

Также секретарь СНБО отметил, что Беларусь ныне та страна, которая полностью захвачена Россией. Поэтому РФ является доминантной во всех вопросах поэтому по мнению Алексея Данилова, Беларусь осталась без президента.

Напомним, Алексей Данилов заявил, что на данный момент нет повода для паники, поскольку ВСУ готовы давать отпор российской агрессии. Министр обороны Резников призвал также подумать украинцев о том, как они могут присоединиться к защите Украины.