Літаки-розвідники США з'ясовують, чи РФ перекинула ядерну зброю до кордонів України, — ЗМІ

ВПС США також здійснюють польоти з наземного спостереження з E-8 JSTARS для відстеження нарощування російських військ на кордоні з Україною та пересування сил.

США здійснюють наглядові польоти над Україною, щоб відслідковувати нарощування російських військ біля її кордонів, оскільки американський президент Джо Байден розглядає можливість залишити сили спеціального призначення в Україні у разі повномасштабного вторгнення РФ. Про це пише Daily Mail.

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Зазначається, що з кінця грудня ВПС США регулярно літають над Україною літаками RC-135 Rivet Joint, щоб прослуховувати переговори російських наземних командирів.

Повітряні сили також здійснюють польоти з наземного спостереження з E-8 JSTARS для відстеження нарощування російських військ на кордоні з Україною та пересування сил.

Байден особливо зацікавлений у використанні літаків-розвідників для пошуку ознак того, що Росія розглядає можливість розміщення ядерної зброї на кордоні з Україною. Російські офіційні особи вже попереджали про такий сценарій.

Президент США розглядає можливість відправлення до 50 000 військовослужбовців разом із літаками та військовими кораблями до Східної Європи, щоб протистояти нарощуванню військової могутності Росії, пише видання.

Однак його план не включатиме розміщення американських військ безпосередньо в Україні, оскільки вважається, що Байден не хоче вступати в новий конфлікт після його катастрофічного виведення американських військ з Афганістану минулого року, зазначає видання з посиланням на американські ЗМІ.

Зараз, за інформацією Міністерства оборони Польщі, у Польщі дислоковано близько 4000 американських військовослужбовців.

Також зараз в Україні перебуває понад 150 військових радників США, які роками працювали на полігоні під Львовом. До його складу входять сили спеціальних операцій, переважно армійські зелені берети, та інструктори Національної гвардії з бойової групи 53-ї піхотної бригади Флориди.

США мають намір швидко вивести своїх військових інструкторів з України у разі повномасштабного російського вторгнення, але також можливо, що деякі американські сили можуть залишитись, щоб консультувати київських чиновників та надавати підтримку на передовій.

Раніше Фокус повідомляв, що НАТО приводять сили союзників у бойову готовність у Східній Європі через ситуацію навколо України. Таким чином Альянс зміцнює обороноздатність країн європейського регіону.

Також Фокус писав, що США можуть розмістити тисячі військових у Східній Європі та країнах Балтії. За інформацією журналістів, може йтися також про розміщення військових кораблів та літаків у цих регіонах.

Раніше також стало відомо, що США не відправлятимуть свої війська в Україну у разі вторгнення РФ.